TomTom en techbedrijven gaan samen open kaartenplatform bouwen

TomTom begint een joint venture met Amazon, Meta en Microsoft voor het maken van kaarten op basis van open data. De nieuwe Overture Maps Foundation wordt onderdeel van de Linux Foundation.

TomTom, Meta, Microsoft en clouddivisie AWS van Amazon schrijven in een persbericht dat ze samen een nieuwe stichting beginnen, genaamd de Overture Maps Foundation. De stichting gaat een open standaard voor kaartensoftware ontwikkelen. Daar kunnen andere fabrikanten dan gebruik van maken. In het voorbeeld dat in het persbericht wordt genoemd, gaat Overture een basiskaart maken, waar TomToms Maps-kaarten vervolgens op gebaseerd zullen worden. Bedrijven kunnen ook hun eigen data gebruiken om zulke kaarten zelf uit te breiden.

De stichting gaat daarnaast kaartendata maken en vrijgeven onder een opendatalicentie, al zeggen de bedrijven niet precies welke licentie dat is. De bedrijven in de Overture-stichting hopen daarmee dat andere bedrijven die data gebruiken in hun eigen kaarten. De stichting is onderdeel van de Linux Foundation en valt onder de verantwoordelijkheid daarvan.

De stichting gaat naast kaarten ook een referentiesysteem maken waarmee kaarten interoperabel moeten worden, net als een kwaliteitscontroleproces en een datastructuurschema. De makers zeggen te willen samenwerken met andere projecten die open kaarten maken, zoals OpenStreetMap. Andere bedrijven kunnen zich nog aanmelden bij de joint venture, zeggen de bedrijven. De eerste datasets moeten in de eerste helft van 2023 uitkomen. Dat zal dan bestaan uit een kaart waarop alleen gebouwen en wegen staan, maar later worden daar nieuwe tools zoals 3d-data aan toegevoegd.