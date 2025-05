ComputerBase: AMD B850-moederborden komen in januari uit, niet samen met X870(E)

De eerste moederborden met AMD's B840- en B850-chipsets komen mogelijk pas begin volgend jaar uit en niet tegelijk met de X870 en X870E, die al in september uitkomen. Dat schrijft ComputerBase op basis van bronnen op gamescom.

ComputerBase baseert zich op bronnen op gamescom, de game- en hardwarebeurs die momenteel in Keulen plaatsvindt. Die bronnen stellen dat moederborden met AMD's budgetchipset, de B850 en de B840, begin 2025 uitkomen. Dat is tijdens de CES-beurs in Las Vegas.

Dat is later dan moederborden met de duurdere chipsets, de X870 en de X870E. Daarvan zijn de eerste modellen al getoond. Die moederborden komen in september op de markt, bevestigden bronnen eerder al aan Tweakers, al is er van nog geen enkel merk een definitieve releasedatum. AMD hintte er eerder al op dat het van plan was de nieuwe chipsets op verschillende momenten uit te brengen, maar gaf daar vooralsnog geen details over.

De B850 en B840 zijn goedkopere en minder krachtige varianten dan de X870 en de E-variant daarvan. Waar die laatste twee standaard ondersteuning voor PCIe 5.0-gpu's bieden, is dat bij de B850 optioneel. De B840 ondersteunt alleen PCIe 3.0 en de cpu kan daarop niet overgeklokt worden.