De privacyvriendelijke chatapp Session heeft een miljoen actieve gebruikers. Dat meldt het bedrijf zelf.

Session schrijft in een blogpost dat het de mijlpaal van een miljoen gebruikers heeft bereikt. Dat zijn maandelijks actieve gebruikers en niet alleen totale aanmeldingen. Het bedrijf geeft verder geen details over hoe veel en hoe vaak gebruikers de app gebruiken.

Session is een chatapp die zich voornamelijk richt op privacy. Chats zijn versleuteld met end-to-endencryptie en gebruikers hebben geen gebruikersnamen of telefoonnummers, maar krijgen na het aanmelden een unieke identifier. De app draait verder op een gedecentraliseerd netwerk en de broncode is openbaar op GitHub.