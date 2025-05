Minisforum AtomMan G7 Ti met smalle formfactor en RTX 4070 kost 1629 euro

De AtomMan G7 Ti van Minisforum kost 1629 of 1799 euro, afhankelijk van de cpu die er in het model zit. Minisforum heeft de mini-pc met opvallend hoge en smalle formfactor en ingebouwde RTX 4070-gpu in zijn webshop gezet, nadat het bedrijf die eerder tijdens Computex toonde.

Minisforum heeft de AtomMan G7 Ti en de Gt Ti SE in de Europese webshop staan. Het gaat om een mini-pc met een hoge, smalle formfactor die 396,5 x 236 x 32,5mm meet. Ondanks die bouw bevat het model een ingebouwde GeForce RTX 4070-gpu. De Chinese fabrikant toonde de minicomputer eerder deze zomer tijdens Computex.

Het basismodel kost 1629 euro. Dat is de G7 Ti SE, die naast Nvidia's gpu ook een Intel i7-14650HX-cpu bevat. Daarnaast is er de G7 Ti, die dezelfde gpu heeft maar een snellere cpu, de Intel i9-14900HX. Die kost 1799 euro. Het gaat dan in beide gevallen om het barebonemodel. Minisforum biedt het model verder ook aan met 32GB aan geheugen en een 1TB-ssd. Die modellen kosten 1869 en 2049 euro.