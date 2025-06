OpenAI stelt komst openweight taalmodel uit tot later deze zomer

De release van het volgende open taalmodel van OpenAI wordt uitgesteld. Het taalmodel zou deze maand verschijnen, maar wordt nu later deze zomer uitgebracht, zegt ceo Sam Altman. Wanneer de release precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

OpenAI kondigde eind maart aan dat het voor het eerst sinds GPT-2 weer een open taalmodel gaat uitbrengen waarbij de gewichten publiekelijk beschikbaar worden. GPT-2 verscheen in 2019. Het model is bedoeld voor ontwikkelaars, grote bedrijven en overheden die de voorkeur geven aan lokaal beheerde AI-systemen.

Altman geeft nu op X aan dat OpenAI wat meer tijd wil besteden aan het model. "Ons onderzoeksteam heeft iets onverwachts en geweldigs gedaan, en we denken dat dit het wachten waard is. Maar we hebben iets meer tijd nodig", aldus de ceo.