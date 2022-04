Duitse kartelwaakhond stelt Google onder verscherpt toezicht

Het Bundeskartellamt, de Duitse kartelwaakhond, oordeelt dat Alphabet en Google 'aanmerkelijke marktmacht' hebben en daardoor onder strenger toezicht kunnen vallen onder een nieuwe Duitse wet. Google is het eerste bedrijf dat met dit strengere toezicht te maken krijgt.

Het strengere toezicht betekent dat het Bundeskartellamt naar eigen zeggen vroeger en effectiever in kan grijpen bij Google om anticompetitief gedrag tegen te gaan. Onder dit verscherpte toezicht kan de waakhond bijvoorbeeld voorkomen dat Google in bijvoorbeeld zijn Play Store eigen producten gaat voortrekken ten opzichte van producten van andere fabrikanten. De waakhond kan Google ook verplichten zijn producten compatibel te maken met andere producten als gebrek aan compatibiliteit de concurrentie belemmert. Google kan ook verplicht worden om data makkelijker over te dragen aan andere bedrijven als dit beter is voor concurrentie.

Om Google onder dit strengere toezicht te laten vallen, moest de waakhond eerst aantonen dat Google 'aanmerkelijke marktmacht' heeft op verschillende markten. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zo groot is dat andere bedrijven er amper mee kunnen concurreren.

Het Bundeskartellamt zegt dat dit bij Alphabet inderdaad het geval is, na discussies en 'uitgebreide vragenlijsten' met Google en andere partijen, alsook het analyseren van andere bronnen. Een belangrijk aspect van het oordeel van de toezichthouder is dat Google een 'aantal zeer gewilde diensten' aanbiedt, waaronder Search, YouTube, Chrome, Android en Play Store. Op de Duitse markt voor zoekmachines en onlineadvertenties zou Google 80 procent van de markt in handen hebben. Het feit dat deze systemen veel samenwerken en daardoor Google bijvoorbeeld Search automatisch geïnstalleerd kan hebben op Android-telefoons, speelde voor het Bundeskartellamt ook een rol.

Het oordeel van de kartelwaakhond geldt maximaal vijf jaar. Naast Googles marktpositie wordt ook het datagebruik van het bedrijf onderzocht, evenals de News Showcase-dienst. Google zegt geen beroep aan te tekenen tegen het besluit, maar benadrukt dat het bedrijf het er niet per se mee eens is. Behalve tegen Google heeft het Bundeskartellamt ook onderzoeken lopen tegen Amazon, Apple en Meta.