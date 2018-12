LG introduceert uhd-projector die 120"-beeld projecteert op 18cm van muur

LG heeft de tweede generatie van de CineBeam Laser 4K-projector geļntroduceerd. De HU85L is een uhd-laserprojector die over een technologie beschikt die LG aanduidt met 'ultra short throw'. Dat maakt dat de beamer een beeld van 120" kan projecteren op 18cm van de muur.

LG meldt dat het ook mogelijk is om de projector nog dichterbij de muur te plaatsen; als de HU85L op 5 centimeter van de muur wordt neergezet, kan het apparaat nog een beeld met een diagonaal van 90" op de muur projecteren. Volgens LG vergemakkelijkt deze capaciteit de plaatsing van de beamer in bijvoorbeeld een woonkamer. De voorganger, de HU80K, was LG's eerste 4k-projector.

De Zuid-Koreaanse gaat tijdens de aankomende CES-beurs in januari meer over de projector bekendmaken. Het bedrijf laat al wel weten dat de maximale helderheid van de HU85L uitkomt op 2500 ansi-lumen. Verder beschikt de beamer over 12-punts keystone-ondersteuning, wat volgens LG beeldvervorming voorkomt. De mogelijkheid om YouTube-video's te streamen is ingebouwd en er zijn usb-, ethernet- en hdmi-aansluitingen aanwezig.

Andere informatie zoals de prijs en de contrastratio heeft LG nog niet bekendgemaakt. Wel is al duidelijk dat het apparaat ondersteuning biedt voor LG's ai-implementatie ThinQ, waarmee gebruikers de projector met stemcommando's uit kunnen zetten of kunnen opdragen bepaalde video's af te spelen.