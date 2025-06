Leaker: Windows 11 krijgt optie om locatie systeemindicatoren te wijzigen

Windows 11 lijkt een functie te krijgen waarmee de locatie van systeemindicatoren, zoals het volume- of het helderheidsniveau kan worden gewijzigd. Gebruikers zullen kunnen kiezen of deze indicatoren centraal onderaan, centraal bovenaan of linksbovenaan op het scherm verschijnen.

Uit een screenshot van X-gebruiker Phantomofearth blijkt dat er een nieuw optiemenu in de instellingen van een Windows 11-testversie zit verborgen. Het is niet duidelijk welke testversie Phantomofearth heeft gebruikt en wanneer deze functie voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn.

Microsoft heeft de functie nog niet vermeld in de releasenotes van recente Windows 11-testversies. Het Amerikaanse bedrijf gaf recent nog een nieuwe testversie van Windows 11 vrij. Het Knipprogramma kreeg daarin een nieuwe functie waardoor het .gif-bestanden van schermopnames kan genereren.