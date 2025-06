Nieuwe beelden Logitech MX Master 4 wijzen op extra muisknop

Er zijn nieuwe beelden van de Logitech MX Master 4 uitgelekt waarop te zien is dat de aankomende computermuis een nieuwe knop meekrijgt. Logitech lijkt de behuizing van de muis ook van minder reliëf te voorzien.

Op de beelden die via de website van European Union Intellectual Property Office zijn uitgelekt, is te zien dat Logitech een nieuwe knop heeft toegevoegd aan de linkerkant van de behuizing, vlak naast de terug- en vooruit-knoppen. Het lijkt erop dat de gebarenknop nog steeds aanwezig is. Deze knop bevindt zich op het rustvlak voor de duim, maar is nu beter aangeduid.

Het is niet de eerste keer dat er beelden worden gepubliceerd van de Logitech MX Master 4. De computermuis was begin juni tijdelijk te zien in een advertentie. Uit de oude en nieuwe afbeeldingen blijkt dat de linker- en rechtermuisknoppen groter zijn. Deze knoppen lijken ook doorzichtig te zijn. Het scrollwiel op de zijkant van de behuizing zou in beperkte mate naar voren zijn geplaatst, in vergelijking met de Master 3S die in 2022 op de markt is verschenen. Logitech heeft de nieuwe versie van de computermuis nog niet officieel aangekondigd. Het is ook niet duidelijk wanneer de Logitech MX Master 4 op de markt zal verschijnen.