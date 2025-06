Gerucht: Google Pixel 10 Pro Fold is stofdicht en heeft IP68-rating

De Google Pixel 10 Pro Fold zou een IP68-rating krijgen en dus stofdicht zijn. Terwijl veel reguliere smartphones al jaren stofdicht zijn, zijn er momenteel nog geen vouwbare telefoons verkrijgbaar die volledig stofdicht zijn.

De Pixel 9 Pro Fold heeft een IPX8-rating, meldt Android Headlines, en vouwbare smartphones van Samsung en Motorola hebben een IP48-rating. Daarmee houden die behuizingen stofdeeltjes groter dan 1mm buiten, maar kleinere stofdeeltjes kunnen wél binnendringen. Met een IP68-rating geldt dat de behuizing in het geheel stofdicht is.

Omdat de Pixel 10 Pro Fold eind augustus uitkomt, is het de vraag of dat dan de eerste vouwbare smartphone zal zijn met IP68-rating. Voor die tijd komt in elk geval Samsung nog met de Fold7 en Flip7 en die zouden ook een IP68-rating kunnen hebben.

Het toevoegen van die IP-rating zou voor fabrikanten van extra belang kunnen zijn, omdat die rating in Europa op de energielabels staat. Die zijn sinds vorige week verplicht voor alle nieuwe telefoons die verschijnen in de Europese Unie.