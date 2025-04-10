Flipper Zero-makers brengen gadget uit om aan te geven dat je het druk hebt

De makers van multitool Flipper Zero, Flipper Devices, hebben de Busy Bar gepresenteerd. Dat is een apparaatje met ESP32-bordje erin en die kan op een scherm van 76x12 pixels weergeven of je wel of niet gestoord kan worden, bijvoorbeeld op werk.

Daarnaast is het mogelijk om met een druk op de knop van het apparaat op desktop en mobiel bepaalde apps te blokkeren om de concentratie te verhogen, meldt Flipper Devices op de productpagina van de Busy Bar. Daarvoor zijn er apps voor mobiele platforms en komen er apps voor desktopbesturingssystemen. Daarnaast detecteren de apps of iemand in een call zit en laten dat automatisch zien op het scherm. De Busy Bar is via Matter te integreren in smarthomesystemen.

Er komt een sdk om de functionaliteit verder uit te breiden, zo zegt het bedrijf. Er komt een crowdfundingcampagne, al komt er ook een open verkoop. Het apparaat gaat 249 dollar kosten. Over een release in Europa is niks bekend.

Flipper Devices Busy BarFlipper Devices Busy BarFlipper Devices Busy BarFlipper Devices Busy BarFlipper Devices Busy BarFlipper Devices Busy Bar

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 10-04-2025 21:00
83 • submitter: bcome

10-04-2025 • 21:00

83

Submitter: bcome

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Reacties (83)

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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 10 april 2025 21:04
Wat een prijs voor wat in essentie een spotgoedkope ESP32 met een low res scherm lijkt te zijn. Ik word alleen op basis van de prijs al niet echt warm van het product.

[Reactie gewijzigd door Bor op 11 april 2025 08:39]

Zer0 @Bor10 april 2025 21:41
Inderdaad, een Ulzani display, AWTRIX firmware en MQQT, Homeassistant of NodeRed en je komt al een heel eind in de buurt voor een stuk minder
nevyn67 @Zer010 april 2025 22:38
Hier is ie een stuk goedkoper nog:

https://www.ulanzi.de/products/ulanzi-pixel-smart-uhr-2882
thavini @nevyn6711 april 2025 08:00
Net besteld, hopelijk maandag mijn vrije dag goed besteden _/-\o_
vrow @thavini11 april 2025 09:20
Het is een ontzettend leuk apparaat en hij werkt heel erg goed, die Ulanzi.

Denk wel even om de tijd waarop je het scherm automatisch uit laat gaan, sleep-stand.
Ik had dat ingesteld om 23:00 uur dus dan gaat keurig het scherm uit. Prima.
Maar dan moet je niet tot na 23 uur ermee gaan prutsen, want dan gaat het scherm uit.
En dan moet je dus niet vergeten dat je dat gedaan had, want hij gaat dan ook niet meer met een knopje aan ofzo en ook opnieuw opstarten werkt dan niet (hij start wel opnieuw, maar het scherm blijft altijd uit).
Dus dan denk je dat hij stuk is en dan ga je hem factory resetten - dat werkt wel.
En dan stel je weer de slaaptijd in en dan gaat hij de volgende avond weer uit om 23 uur, want je was nog niet klaar en dan denk je dat hij wéér stuk is :-)
Dus doe dit niet :-)

Oh, en kijk even hier: https://www.smarthomejunk...clock-for-home-assistant/

Ik heb zijn blueprints gekocht voor een paar euro en daarmee is het een heel stuk makkelijker om te integreren in HA. Tutorial staat erbij op het linkje, heel handig!

@MoonRaven

[Reactie gewijzigd door vrow op 11 april 2025 09:23]

MoonRaven @vrow11 april 2025 11:26
Die blueprints ken ik ook ja ;)
Cerberus_tm @nevyn6713 april 2025 02:33
Of...gewoon een oude tweedehands smartphone. Met de juiste software kan die dit allemaal gewoon, uiteraard.
MoonRaven @Zer011 april 2025 00:27
Ik heb dat draaien (inderdaad via de officiele Ulanzi website zoasls @nevyn67 aangeeft) en het is verdomde makkelijk om aan te sturen via MQTT als je home assistant al gebruikt. (Node-RED kan natuurlijk ook vervangen worden door de native automations).

Ik heb het zelf nog niet gebruikt, het lijkt erop dat native apps dit makkelijk zouden ondersteunen. Ik gebruik het persoonlijk voor de tijd, weer en om notificaties tijdelijk te tonen.

Als je native apps hiervoor kan gebruiken om het persistent te maken, kan je icoontjes gebruiken om het duidelijk te maken (of eventueel een solide rood vierkant uploaden als icoon) en een tekst als BUSY erbij zetten.
ro8in @Zer012 april 2025 08:00
Deze community is eigenlijk de enige reden waarom ik af en toe nog op Tweakers lurk. Er is altijd wel iemand mij voor geweest met het een of ander en kan ik weer leuke dingen ontdekken. Bedankt voor deze tip. Ik dacht wel grappig idee een soort horizontaal schermpje waar je waar je wat dingetjes op kan laten zien. Maar zat meteen al van waarom moet dit perse alleen zijn voor of je druk bent of niet, waarom niet gewoon een dingetje met een Open API / SDK voor whatever. Vind dit helemaal niet bij het karakter van Flipper passen. De flipper was nou juist zo een apparaatje zogenaamd om juist dit soort apparaten te hacken haha. Maar dit goedkope alternatief ziet er een stuk beter uit, thanks! Ga er eentje bestellen.
ro4sho @Marzman13 april 2025 07:47
Maar niet geautomatiseerd. Dit blijft wel Tweakers!
RobIII @Bor10 april 2025 21:16
Ik wou net zeggen. €249 is echt achterlijk duur. Natuurlijk zit er R&D en productontwerp en -ontwikkeling en weet-ik-veel in, maar dat maak je dan weer goed door in bulk te verkopen. Zeg nooit nooit, maar ik geloof niet dat dit ding heel hard gaat lopen. Zeker niet als er over 3 maanden een goedkoper alternatief uit Azië komt opduiken.
een low res scherm lijkt te zijn
76x12 volgens het bericht. Dat is HEUL low-res. Prima voor 't doeleind, daar niet van, maar voor dat geld mag je wel een 4K HDR scherm verwachten :+

[Reactie gewijzigd door RobIII op 10 april 2025 21:24]

MoonRaven @RobIII11 april 2025 00:31
76x12 lijkt mij niet de resolutie van het scherm, het is hoeveel pixels je kan aansturen. Ulanzi heeft ook een grid aan "pixels" (8x32) die je kan aansturen, als het scrollt zie je echter dat de resolutie hoger is.

Een deel van de prijs is natuurlijk ook de integraties met applicaties. De Luxafor Flag laat echter zien dat je prima hardware voor 37 euro kan aanbieden met goede integraties en goede hardware terwijl het uit europa komt.

[Reactie gewijzigd door MoonRaven op 11 april 2025 00:35]

Freezhost @Bor10 april 2025 21:30
Inderdaad met esphome kun je dit heel makkelijk zelf doen. Nog goedkoper ook, je kunt zelf wat doen met een display of je koopt de Unlanzi desktop klok even flashen en je kunt hem vanuit HA zo aansturen
Aardedraadje @RestUnknown11 april 2025 05:14
wat het exact inhoud I don’t know
Om vervolgens zelf ook een dt-fout te maken. Maargoed, we zitten hier niet op Dumpert ;)
23m3 @Aardedraadje12 april 2025 08:50
Ik heb deze week geleerd dat dit effect Muphry's Law heet :+
ZpAz @JBVisual10 april 2025 21:51
Ik zal wel niet crimineel/creatief genoeg zijn hoor, maar waarvoor kan dit nog meer gebruikt worden behalve status indicatie naar jezelf of een ander, waarvoor ze zich zouden moeten indekken?
ultimate-tester @ZpAz11 april 2025 08:45
Ik denk dat de aanname uit vorige bericht is dat de volledige flipper zero hardware in dit apparaat zit. Dus je koopt een legitiem uitziend product met een simpele functie, maar 1 firmware flash verder en je hebt een flipper zero.

Nee, ik denk niet dat dit zo is.
joosie 10 april 2025 21:04
Ik zie mogelijkheden, achter het raam van mijn auto bijvoorbeeld, zoals de (gefaalde) kickstarter Roadwayve.
offtopic:
Ja, illegaal, ik weet het.
marcelvb @joosie10 april 2025 22:24
Ik had al heel lang een idee voor zoiets. Is het illegaal?
grasmanek94 @marcelvb11 april 2025 09:18
https://apk-handboek.rdw....chten-en-retroreflectoren

Alles wat licht produceert en hier *niet* vermeld is, mag niet, en staat een boete op.
Daarom mag er ook geen neon verlichting onder een auto, want het staat niet in de lijst van verplichte en/of toegestane verlichting, er is letterlijk een rvv artikel die alles wat niet vermeld is, verbiedt (alleen weet ik deze zo niet te vinden hmm, Edit: ah hier: https://apk-handboek.rdw....hte-of-toegestane-lichten).

Ook retroreflectoren worden bepaald door de wet.

Maar een e-ink / paper display (zonder backlight!) mag wel (geen verbod op).

Er zijn ook Transreflectieve LCD's, maar dat zal onder retroreflectoren vallen en mag dus ook niet.
retroreflector: inrichting, bestemd om de aanwezigheid van een voertuig kenbaar te maken door weerkaatsing van het licht afkomstig van een niet tot dat voertuig behorende lichtbron, waarbij de waarnemer zich nabij deze lichten bevindt;
Nu zou iemand het argument kunnen voeren dat een TLCD niet bestemd is om de aanwezigheid van een voertuig kenbaar te maken.. ik ben benieuwd naar de eerste rechtelijke uitspraak.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 11 april 2025 09:29]

berchtold @marcelvb10 april 2025 22:47
Zolang je geen verlichting gebruikt mag het volgens mij gwn (e-ink). Niks anders dan decoratie verder zoals een sticker
lololig @mariomario10 april 2025 23:48
Politie mag ook door rood rijden
ImperatorTiber @lololig11 april 2025 02:21
Opzich mag jij dat ook. Politie mag dat voor jou dan best duur maken, dat ook

Ps: ff gezocht, 310 euro. Nóg duurder dan dit breadbordje met ledjes dus.

[Reactie gewijzigd door ImperatorTiber op 11 april 2025 02:22]

Keypunchie @mariomario11 april 2025 10:46
Politie heeft een ontheffing voor allerhande zaken. (https://www.politie.nl/in...g-van-verkeersregels.html)

Blauwe zwaailampen op je auto ga je bvb. ook zeer zeker voor in de problemen komen en "die heeft de politie ook" is dan je allerslechtste verdediging.
The Zep Man @joosie10 april 2025 21:51
Pak een ESP32 en een e-ink scherm of twee van 12-14 inch. Zonder backlight is dat legaal. Prima voor overdag.

Die schermen zijn helaas wel prijzig.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 10 april 2025 21:52]

TWeaKLeGeND @The Zep Man10 april 2025 22:50
Heb je een tip voor een dergelijk scherm
msvanerven @joosie11 april 2025 11:46
Deze kickstarter blijkt een scam te zijn, uit de comments te lezen. Neemt niet weg dat het product er wel gelikt uitziet.
lameeuw 10 april 2025 21:18
Voor dat soort bedragen freubel je zelf toch wel wat in elkaar, een 3D printer is meer en meer te vinden, zeker bij tweakers in huis en hoppa dan heb je er echt geen 249 dollar voor nodig lijkt me.
-tom-562 @lameeuw10 april 2025 21:21
Idd. Koop voor een paar euro zo'n kleuren LED strip bij de Action o.i.d. met afstandsbediening. Rood=niet storen, groen=vrij. Klaar :P
kuurtjes @-tom-56211 april 2025 01:28
Wat rood papier, een stift en wat plakband. :Y)
lameeuw @-tom-56210 april 2025 21:48
Dat dus :)
FPSUsername @-tom-56211 april 2025 08:15
En dan nu nog integreren met Teams zodat het automatisch de status overneemt
Llopigat @lameeuw11 april 2025 08:38
Ja precies. Ik maak zelf heel veel van dit soort dingetjes.

Een paar WS2812 LEDS (bij ome ali heb je voor 25 euro een 5m streng met in totaal 800 individueel aanstuurbare piepkleine 2,7mm LEDs), een ESP32 van een tientje en een rol printplastic van 20 euro. Nog wat schakelaartjes (WiFi en USB zit al op de ESP32) en klaar. Nouja wel een hoop werk natuurlijk maar dat is juist het leuke eraan. En misschien heeft iemand al zoiets bedacht. De maker community deelt graag van alles gratis.
Eymas 10 april 2025 21:16
Het design ervan oogt ook busy :P
mission 10 april 2025 21:18
En los van alle bovenstaande terechte punten;

Usb aan de onderkant? Dus opladen word net zo’n fiasco als die Apple muis?

En als je hem aan je pc verbind moet je hem op zn scherm leggen en hopen dat je er geen krassen op krijgt?
roanstrik @mission10 april 2025 21:29
zoals op de fotos te zien is is er een inham waar de usb poort zit. Je kan hem gewoon opladen terwijl hij op je bureau staat
mission @roanstrik10 april 2025 22:10
Dat zie ik niet? Ik zie enkel de print die zegt “usb aan onderkant”
Ascathon @mission10 april 2025 23:32
Doorklikken naar de productpagina, kan gewoon staan met kabel er in. Beetje funky plaatsing van laadpoort ipv achterzijde.
mission @Ascathon11 april 2025 10:58
Ah oke
Gerwin486741 10 april 2025 21:32
Buslylight doet hetzelfde alleen iets minder fancy.

https://busylight.com/
Roel1966 10 april 2025 22:17
Tja, 249 euro en je net zo goed ook een stukje karton kan pakken en daar op schrijven dat je druk bent en even niet gestoord wil worden. Of ja de handige hobbyist weet zoiets ook wel zelf in mekaar te sleutelen voor misschien nog geen 10de van die prijs.
TWeaKLeGeND @Roel196610 april 2025 22:43
+- 5 euro kostprijs zelfs
Rataplan_ 10 april 2025 22:36
Ik heb een 32x32 pixelscherm van Divoom, en die hebben meer van dit soort gimmicks. Maar (destijds althans) toch tegen heel wat een sterkere prijzen dan dit voor wat je krijgt..
Black Phoenix 11 april 2025 07:40
Ik deed dit in coronatijd met een IKEA tradfri-lamp. Als ik thuis werkte zat ik boven op kantoor. Bij de deur hing een lamp. Als die groen was, was ik in die kamer, maar kon de rest van de familie mij wel storen. Als die lamp rood was, zat ik in een videomeeting. Op mijn bureau had ik een nfc-chip geplakt die ik kon scannen men mijn telefoon, waardoor de lamp van kleur veranderde.
De lamp kostte €10, de sticker €0,25.
mdenboer 11 april 2025 08:38
Of zo'n schuifje met "In gesprek" (rood) en "Beschikbaar" (groen)

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