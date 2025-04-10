Flipper Zero-makers brengen gadget uit om aan te geven dat je het druk hebt

De makers van multitool Flipper Zero, Flipper Devices, hebben de Busy Bar gepresenteerd. Dat is een apparaatje met ESP32-bordje erin en die kan op een scherm van 76x12 pixels weergeven of je wel of niet gestoord kan worden, bijvoorbeeld op werk.

Daarnaast is het mogelijk om met een druk op de knop van het apparaat op desktop en mobiel bepaalde apps te blokkeren om de concentratie te verhogen, meldt Flipper Devices op de productpagina van de Busy Bar. Daarvoor zijn er apps voor mobiele platforms en komen er apps voor desktopbesturingssystemen. Daarnaast detecteren de apps of iemand in een call zit en laten dat automatisch zien op het scherm. De Busy Bar is via Matter te integreren in smarthomesystemen.

Er komt een sdk om de functionaliteit verder uit te breiden, zo zegt het bedrijf. Er komt een crowdfundingcampagne, al komt er ook een open verkoop. Het apparaat gaat 249 dollar kosten. Over een release in Europa is niks bekend.