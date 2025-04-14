KPN werkt aan update voor Box 12-modem om IPv6-problemen op te lossen

KPN werkt aan een update voor zijn modem Box 12. Veel klanten ervaren problemen via IPv6 en dat zou komen doordat het modem twee IPv6-adressen per apparaat uitdeelt, waarvan er vervolgens eentje niet werkt.

De releasenotes van de bèta van Box 12-update V12.C.24.16.12 vermelden het probleem en dat die in de update is opgelost, zo meldt een gebruiker op het KPN-forum. De releasenotes zijn niet openbaar beschikbaar.

KPN vermeldt in de releasenotes de oorzaak van de problemen. "Er is een bug waarbij de Box 12 twee IPv6-adressen uitdeelt (in plaats van één) aan je eindapparaat via welke ze op internet kunnen gaan", aldus de provider. "Een hiervan is dan niet valide, waardoor je verbindingsproblemen kunt krijgen als je eindapparaat via dat niet-valide adres op internet probeert te gaan. Deze bug is opgelost."

Klanten hadden al opgemerkt dat het uitzetten van IPv6 op de router de problemen oploste, waardoor het voor de hand lag dat de oorzaak van de problemen daar lag. Het is onbekend wanneer KPN de update gaat pushen naar alle Box 12-modems.