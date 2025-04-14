KPN werkt aan update voor Box 12-modem om IPv6-problemen op te lossen

KPN werkt aan een update voor zijn modem Box 12. Veel klanten ervaren problemen via IPv6 en dat zou komen doordat het modem twee IPv6-adressen per apparaat uitdeelt, waarvan er vervolgens eentje niet werkt.

De releasenotes van de bèta van Box 12-update V12.C.24.16.12 vermelden het probleem en dat die in de update is opgelost, zo meldt een gebruiker op het KPN-forum. De releasenotes zijn niet openbaar beschikbaar.

KPN vermeldt in de releasenotes de oorzaak van de problemen. "Er is een bug waarbij de Box 12 twee IPv6-adressen uitdeelt (in plaats van één) aan je eindapparaat via welke ze op internet kunnen gaan", aldus de provider. "Een hiervan is dan niet valide, waardoor je verbindingsproblemen kunt krijgen als je eindapparaat via dat niet-valide adres op internet probeert te gaan. Deze bug is opgelost."

Klanten hadden al opgemerkt dat het uitzetten van IPv6 op de router de problemen oploste, waardoor het voor de hand lag dat de oorzaak van de problemen daar lag. Het is onbekend wanneer KPN de update gaat pushen naar alle Box 12-modems.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 15:50
73 • submitter: memphis

14-04-2025 • 15:50

73

Submitter: memphis

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Reacties (73)

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beugeldop 14 april 2025 15:58
Dit is inderdaad een herkenbaar probleem, ik heb al tijden IPv6 uitstaan om hier omheen te lopen (oplossing werkt overigens prima). Best wel kwalijk dat dit probleem nu pas is opgelost, de klachten hierover gaan maanden, misschien wel jaren (lees: meer dan één jaar) terug.

Het raakte ook niet alle applicaties, ik had zelf vooral slechte ervaring op smartphone met bepaalde apps.
edterbak @beugeldop14 april 2025 23:19
Wat ik mij nog altijd afvraag.
Wat is de meerwaarde op dit moment van IPv6 tov IPv4?
Is er op dit moment een scenario waarbij je IPv6 nodig hebt en v4 niet volstaat?
Voor zover ik heb gegrepen:
- er is geen noemenswaardige snelheidswinst in
- is het ingewikkelder met firewall rules

Ik had wel al begrepen dat beveiliging op een fundamenteler niveau beter geregeld is in het protocol. Maar, dit is een klok-klepel verhaal bij mij hoor.

Zit ik er ontzettend naast en moet ik ook al 'om'?
faim @edterbak14 april 2025 23:28
De huis-tuin-keuken gebruiker zal momenteel weinig meerwaarde van IPv6 ondervinden. Maar die IPv4 adressen zullen in de toekomst een keer ‘op’ zijn, het is niet afhankelijk van NAT, dus zal de snelheid iets ten goede komen, en veel hosting providers bieden goedkoop IPv6-only aan (vaak development omgevingen), die alleen te bereiken zijn als je zelf ook op IPv6 zit.
edterbak @faim14 april 2025 23:37
Dank je wel. Dit bevestigd het beeld dat ik al had.
pegagus @faim15 april 2025 10:51
Dat "op zijn" hoor ik ook al 15 jaar. In de praktijk lijkt het dat veel consumenten gewoon op IPv4 blijven en dedicated toepassingen en wellicht grote bedrijven overgaan naar IPv6.
Tozz @pegagus22 april 2025 17:58
Ze zijn ook al lang op. Daarom hebben we kut oplossingen zoals nat
smiba @edterbak15 april 2025 00:20
Voor de eindgebruiker weinig, voor de systeembeheerders achter diensten heel veel. We zitten al jaren met een IPv4 tekort, en het word steeds duurder om IPv4 adressen te krijgen

Des de eerder we overal IPv6 supporten, en we IPv4 kunnen afschaffen de beter. Je ziet nu al vaak om IPv4 adressen te besparen dat providers een gedeeld NAT gegeven op IPv4, maar wel een uniek IPv6.
marcelvb @edterbak16 april 2025 14:55
Zolang niet >99% van de gebruikers IPv6 heeft (en aan heeft staan!), kan IPv4 niet uit. Tot die tijd zitten we dus nog met een protocol wat eigenlijk niet meer voldoet.

Anekdote... Gisteren toevallig de film "Blackberry" gezien, over de opkomst en ondergang van de Blackberry telefoons. Het probleem toen (eind jaren 90) was dat ze alle telefoons email wilden laten ontvangen. De gebruikte oplossing was dat de email client (op alle telefoons) de (mail)server gingen pollen. Het gevolg: server overbelast, dus dat schaalde niet. Blackberry kwam toen met de oplossing: maak alle telefoons een server en de mail server is een client, die de server aanroept op het moment dat er een email voor hem is. En nu konden de providers opeens aan ontelbaar veel meer klanten email op telefoon aanbieden zonder dat het netwerk crashte.

Dit is wat veel mensen die na na 2000 of zo zijn geboren niet snappen. Elk device op internet is in principe gelijk en kan zowel client als server zijn. D.w.z. elke device een verbinding op kan zetten naar elk ander device en terug. En dat werkte omdat we toen nog minder devices hadden dan IPv4 adressen. Inmiddels zijn er veel meer devices en is NAT geïntroduceerd om om dit probleem heen te werken. Dit limiteert heel erg wat je met het internet kunt doen. Het verkeer kan nu nog maar een kans uit, van jouw device, naar een hele grote server. IPv6 los dit probleem op. Maar inmiddels is iedereen zo erg gewend aan dat alles via NAT gaat, dat alles via iemand anders z'n servers en services loopt, dat ik bang ben dat niemand meer het belang van IPv6 in ziet en we dus voor eeuwig blijven zitten met een crappy en gelimiteerde versie van het internet.
FooLsKi @beugeldop14 april 2025 16:01
Sommige apps wel (ABN Amro, Suno) en andere apps weer niet. Als ik ff hop naar een ander SSID dan werkt alles weer naar behoren, tot een paar minuten later.
beugeldop @FooLsKi14 april 2025 16:03
Ja exact dit. Bij mij werkte het al om door huis te lopen en te hoppen naar een ander acces point.
Robin94 @beugeldop14 april 2025 16:35
Klinkt als een herkenbaar probleem. Ik dacht dat dit aan mijn "nieuwe" telefoon lag. Heb deze nu sinds juli 2023.
Mathijs @beugeldop14 april 2025 18:57
Ik had dat ding na 1 dag al vervangen voor pfsense. Bij mij was het niet kunnen instellen van een ipv4 subnet, maar het moeten doen met hun instellingen al de druppel.
Spasmo 14 april 2025 16:10
Gelukkig mijn KPN Box 12 bij ontvangst gelijk vervangen door een Cloud Gateway Max (zonder bridge). Met KPN Box 12 merkte ik gelijk al performance problemen vanaf het begin. Alles soepel nu en geen IPv6 problemen.

[Reactie gewijzigd door Spasmo op 14 april 2025 16:11]

Knorretje- @Spasmo14 april 2025 16:27
Voor welk modem heb je de KPN box vervangen? Of maakte je geen gebruik van de DSL poort
Spasmo @Knorretje-14 april 2025 16:57
Door deze: https://eu.store.ui.com/e...-ns?variant=ucg-max-ns-eu

Ik maak gebruik van Glasvezel. Er gaat dan een ethernet kabel van de ONT naar mijn Cloud Gateway Max.
djwice @Spasmo14 april 2025 22:34
De WAN van de Box v14 is 10Gbit en je hebt een 10Gbit LAN en 2.5Gbit LAN. En ook via WIFI haal je ook boven de gigabit.

De router die jij linkt heeft 2.5Gbit WAN en een maximale throughput van 1.5 Gbps.

Met de KPN Box v14 haal ik gewoon 4Gbit up én down tegelijk.

[Reactie gewijzigd door djwice op 14 april 2025 22:40]

coolkil @djwice14 april 2025 23:00
Das allemaal leuk en aardig maar mijn persoonlijke ervaring is dat 95% van de huishoudens meer dan zat heeft aan 100/100 internet verbinding. Een fanatieke home lab/game setup misschien 500/500 maar meer dan dat is toch echt zwaar overkil

Wat heb je dan aan een onzuinige 10gbit poort naar het wan?
DrWaltman @coolkil15 april 2025 01:16
Om die 4gbps verbinding te kunnen gebruiken??
Luuk1983 @coolkil15 april 2025 09:18
Dit is weer de standaard discussie. Wat heb je 'nodig'? Wat je nodig hebt is wat je er voor over hebt om een bepaalde snelheid te halen. Ja natuurlijk zal een paar mbit het grootste gedeelte van de tijd voldoende zijn. Met 50 mbit heb je waarschijnlijk bijna elk scenario al gedekt van dingen die 'nodig' zijn. Maar ik download regelmatig grote games en updates. Ik wil daarom minimaal 1gbit hebben. Heb ik het 'nodig'? Het grootste gedeelte van de tijd niet. Maar op momenten dat ik het wel nodig heb wil ik dat het snel gaat en dat niet meteen alle andere toepassingen problemen ondervinden en daar heb ik de meerprijs dus voor over.
djwice @coolkil15 april 2025 02:30
Kind: kijk video in 4k op laptop met ondertitel, luistert muziek op Spotify, video belt met vriend(in).

Ouder download nieuwste taal model, terwijl ie een video presentatie geeft via Teams.

Ander kind gamed online terwijl ie video belt en shorts kijkt.

En andere ouder heeft video belletje terwijl ze muziek streamt. En de TV op 4k op de achtergrond op mute staat met ondertiteling. En een 3e kind met oortjes in muziek op heeft.

En niemand merk ook maar iets van dat de ander ook iets op internet doet. Normale dag, zou ik zo zeggen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 15 april 2025 02:32]

coolkil @djwice15 april 2025 07:36
4 k stream van Netflix is 25 mbit per stream. Teams is 4 mbit, Spotify is ook zoiets dus wat je beschrijft is misschien net boven de 100 Mbit aan benodigde bandbreedte…

alleen je taal model download trekt potentieel de hele pijp vol maar dat is vaak een incidentele handeling.
djwice @coolkil15 april 2025 11:55
Als streams cachen heb je even een burst, je wil niet dat de ander dan ineens haperend geluid of blokjes gaat zien.

AI-Model ontwikkeling gaat snel, meerdere keren per maand download je daardoor honderden gigabytes. Typisch wil je niet lang moeten wachten om ze uit te testen als je er net over gelezen hebt, dan blijf je in de context/focus.

[Reactie gewijzigd door djwice op 15 april 2025 11:56]

Qlimaxxx @djwice15 april 2025 10:08
Een van mijn klanten is een voormalig pakhuis waar nu 15 appartementen in zitten. Die doen het al jaren met 1000Mbit/s van Ziggo. Ik denk enkel dat game updates soms de pijp vol trekken, verder helemaal niks.

De meesten gebruiken toch wifi, en dat komt bij de meeste mensen niet boven de 300Mbit/s uit. (Regelen ze zelf)

Sinds ik zelf weinig meer game zit mijn internet nu weer op 200Mbit/s. Ik merk echt 0 verschil.

Ik zeg niet dat het geen verschil biedt, maar voor de meeste (grote) huishoudens is 1Gbit/s al zwaar overkill.
Ghoelian @Qlimaxxx15 april 2025 10:27
Ik moet zeggen dat ik zelf ook echt absoluut geen 1Gbit/s nodig heb, de enige reden dat ik dat heb was omdat de keuze bij kpn was tussen 100Mbit/s, wat wel te traag is voor mij, en dan meteen 500 of 1000 waar dan weer bijna geen verschil tussen zit.

Dus ja, ik heb gigabit, omdat kpn me daar zelf heen heeft gepusht, en dat wil ik ook graag kunnen gebruiken.
Aalard99 @Spasmo14 april 2025 17:07
Hetzelfde hier, de box 12 was echt een drama hier. Beste investering was om de KPN box te vervangen voor een eigen fritzbox. Draait nu al ruim 2 jaar als een zonnetje.
X-t-r-e-m-e @Aalard9914 april 2025 21:02
Heb precies hetzelfde gedaan, jaar lang problemen gehad, Fritzbox zelf aangeschaft, kan ik ook makkelijk switchen mocht ik dat willen. Nooit meer problemen gehad, ook geen irritante updates van het modem waardoor niets meer werkt.
gawnieskens @Aalard9915 april 2025 21:34
Hier hetzelfde. Heb kpn router eruitgegooid, 4 maal Huawei AX3 wifi 6 voor bereik heel huis in mesh en via vlan 6 prima snelheid en bereik. ;)
SinergyX 14 april 2025 16:36
Heel die update van KPN is een drama, vaste IPadressen gereset, hele forwarding foetsie, geen telefoon meer, oh maar je kan nu wel de wifi bedienen via je smartphone :/
MeNTaL_TO @SinergyX14 april 2025 17:06
Je vergeet superwifi1 punten die nog wel zichtbaar zijn, maar niets meer mee wil connecten.
Forum staat ook vol met boze/gefrusteerde topics.

PS, al mijn settings gingen gelukkig wel mee, zelfs poortreeksen forwarden werkt weer.
ManIkWeet 14 april 2025 17:02
Wie schrijft dit soort software voor modems eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is op zo'n embedded systeem, maar als 't eenmaal werkt dan werkt het toch voor altijd?

/offtopic
Wij hebben nog zo'n v10 doos en de software daarop is echt dramatisch geworden (tergend langzaam op mobile, hele tijd was "apparaat herstarten" gelijk aan "factory reset")
Xander2 @ManIkWeet14 april 2025 19:25
Wie schrijft dit soort software voor modems eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is op zo'n embedded systeem, maar als 't eenmaal werkt dan werkt het toch voor altijd?
Producent van het modem.

Die SoCs worden alleen nooit en te nimmer geleverd aan consumenten vanwege vereiste oplage en daar zit de software bij die in een sausje voor de afnemer gegoten wordt (net als b.v. een smartphone SoC). Da's een BSP tree dump zoals vaak Chinese chipbakkers verweten wordt met alleen aanpassingen als genoeg klanten klagen.

Embedded router is complex maar heel veel is al uitgevonden.

Je kunt erop rekenen dat veel software gewoon OSS software is alleen slechter onderhouden en getest dan b.v. OpenWrt/etc of een Debian distro van weleer.

We hebben vrije modemkeuze maar ik heb nog niet gezien waar de modemlease zit en ik kan (recent overgestapt) nog niet kiezen voor een goedkoper abonnement zonder modemlease. Gratis ammehoela.

Overigens is Fritz wel een aanrader, helaas geen OSS maar wel onvoorstelbaar loyaal naar hun producten.

[Reactie gewijzigd door Xander2 op 14 april 2025 19:26]

DrWaltman @Xander215 april 2025 01:14
In dit geval is het nieuwe OS juist niet van de fabrikant van het modem. Dit OS is van soft at home in samenwerking met kpn gemaakt. Juist om op alle routers hetzelfde OS te kunnen draaien.

Je omschrijft in dit geval de oude en niet de nieuwe situatie.
Xander2 @DrWaltman15 april 2025 03:17
In dit geval is het nieuwe OS juist niet van de fabrikant van het modem. Dit OS is van soft at home in samenwerking met kpn gemaakt. Juist om op alle routers hetzelfde OS te kunnen draaien.

Je omschrijft in dit geval de oude en niet de nieuwe situatie.
Dit OS "van SoftAtHome" is OpenWRT.... https://gitlab.com/prpl-foundation/prplos/prplos
SoftAtHome is van Sagem. Sausje.
DrWaltman @Xander215 april 2025 19:49
En dat komt op alle modems en wifi versterkers van verschillende fabrikanten. Dat het gebaseerd is op openWRT is toch iets moois?

Ik kan nergens de connectie met sagecom verder vinden.

Wikipedia: SoftAtHome

[Reactie gewijzigd door DrWaltman op 15 april 2025 19:55]

Xander2 @DrWaltman15 april 2025 20:58
https://www.softathome.co...-sagem-create-softathome/

SoftAtHome heeft OpenWRT geforkt en verkoopt dit door 'branding'. Dat betekent dat bug-/securityfixes, onderhoud, feature releases onderhevig zijn aan een commerciële stimulus.

De issue is niet een fork van OpenWRT werkend te krijgen op een SoC, de issue is om de linux kernel te mainlinen en handhaven voor die SoC voor de lange termijn/security en dat betekent vrijgave schematics e.d. wat niet gaat gebeuren.

Het was aanzienlijk goedkoper geweest voor elke producent schematics vrij te geven (desnoods onder NDA) en OpenWRT devs voor XY duizend$ in te huren plus AB duizend$ per jaar/5 jaar voor een OSS OpenWRT port wat een lange termijn optie mogelijk zou maken.

Dit is puur om data aggregatie te integreren (een andere product van SoftAtHome) in routers en een label te kunnen plakken, er gaat nooit toegestaan worden aan de eindgebruiker om zijn eigen versie van OpenWRT te flashen..

Modemverhuur is vendor lockin en eWaste. Met ~1Gbit routing en WiFi 5Ghz heeft de gemiddelde consument geen nieuw apparaat nodig, al jaren.

De consument wordt hier gepakt door ISP's en routerfabrikanten, SoftAtHome is het kartel.
DrWaltman @Xander215 april 2025 21:20
Dat gebeurt nu toch ook niet? Graag op de hoogte zijn van de feiten voordat je beschuldigingen over ewaste uit.

De v10 tot de box14 krijgen allemaal deze software. Daarnaast ook alle wifi versterkers die KPN ooit heeft uitgebracht.

Die van allerlei verschillende fabrikanten zijn. Kan je daarnaast ook je beschuldiging van data aggregatie onderbouwen?
Vinez Initez 14 april 2025 15:54
Bedoel je met IPv1, In plaats van een?
Dat kan in deze context beter voluit geschreven worden.
ApexAlpha @Vinez Initez14 april 2025 16:00
HAha ja op het forum van KPN staat ook gewoon (ipv 1) en niet IPv1, haha.

Alsof het artikel met TTS is neergezet?!

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 14 april 2025 16:00]

mr_evil08 14 april 2025 16:12
Ik had ipv6 direct uitgezet toen de router kreeg, ja ik weet het dit voorspoedigt de adoptie ipv6 niet...
Ik heb geen zin om iederkeer naar me ouders te moeten voor troubleshooten omdat xyz weer niet werkt.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 14 april 2025 16:12]

pOZOR jED @mr_evil0815 april 2025 08:11
Want IPv6 uitzetten helpt? wat een rare motivatie... en dat op tweakers ;)
mr_evil08 @pOZOR jED15 april 2025 13:14
Het helpt omdat ik minder wordt gebeld omdat iets niet werkt.

Tot heden zijn er geen diensten die ipv6 only zijn(op een handvol tech sites die het uit principe doen na dan).
GrandDynamo 14 april 2025 16:29
Ik heb hetzelfde (of soortgelijke) probleem gemeld bij KPN met mijn KPN Box 10. Op WiFi werkt het overigens prima. Ethernet geeft mij problemen met het uitdelen van IPv6.
memphis 14 april 2025 17:01
En de melding is ook uit het topic op het KPN forum verwijderd door een Admin. Het mocht misschien al een langere tijd bekend zijn, de helpdesk als ook de 2 monteurs die bij mij aan huis kwamen waren er niet van op de hoogte. Hier had KPN best wel beter op mogen reageren. Maar OK, ik heb een vers modem en een verse glasvezelkastje.
kiddingguy 14 april 2025 17:23
Daarom dus direct de FritzBox erbij geregeld. Teveel problemen voorheen, en nu dus ook kennelijk, met de (eigen) Experia boxen.
Freeaqingme 14 april 2025 17:26
Wat is er dan ongeldig aan het adres wat de router uitdeelt? Waarom werkt het vervolgens niet?

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