Google maakt app voor AI-tool die podcasts kan genereren van eigen documenten

Google werkt aan een app voor NotebookLM, zijn AI-tool die hallucineren moet minimaliseren door zich alleen te baseren op bronnen die de gebruiker aandraagt. De tool is vooral bekend vanwege de podcasts die hij kan genereren van documenten en andere bronnen van gebruikers.

De app voor NotebookLM 'komt snel', zegt Google. De tool is er sinds eind 2023, maar werkte tot nu toe alleen in de browser. De site is ook via een mobiele browser te raadplegen en als webapp te gebruiken, maar tot nu toe niet als native app. Google zegt niet precies wanneer en voor welke platforms de NotebookLM-app uitkomt.

NotebookLM is een AI-tool die onder andere bedoeld is om te helpen bij onderzoek naar onderwerpen en studie voor studenten. Zo kan de tool makkelijk een quiz maken en vragen beantwoorden over de bronnen die de gebruiker aandraagt. Gebruikers kunnen ook documenten uploaden, waarna de tool een podcast over de inhoud genereert.