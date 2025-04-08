Google maakt app voor AI-tool die podcasts kan genereren van eigen documenten

Google werkt aan een app voor NotebookLM, zijn AI-tool die hallucineren moet minimaliseren door zich alleen te baseren op bronnen die de gebruiker aandraagt. De tool is vooral bekend vanwege de podcasts die hij kan genereren van documenten en andere bronnen van gebruikers.

De app voor NotebookLM 'komt snel', zegt Google. De tool is er sinds eind 2023, maar werkte tot nu toe alleen in de browser. De site is ook via een mobiele browser te raadplegen en als webapp te gebruiken, maar tot nu toe niet als native app. Google zegt niet precies wanneer en voor welke platforms de NotebookLM-app uitkomt.

NotebookLM is een AI-tool die onder andere bedoeld is om te helpen bij onderzoek naar onderwerpen en studie voor studenten. Zo kan de tool makkelijk een quiz maken en vragen beantwoorden over de bronnen die de gebruiker aandraagt. Gebruikers kunnen ook documenten uploaden, waarna de tool een podcast over de inhoud genereert.

NotebookLM Audio Overview
NotebookLM Audio Overview

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-04-2025 14:46 36

08-04-2025 • 14:46

36

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Reacties (36)

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Koen88 8 april 2025 15:08
Wat moet ik dan nu doen met m'n vrienden? Slap ouwehoeren en bier drinken, zonder microfoon erbij om het later als podcast het net op te slingeren? Ze pakken ook alles van ons af. /s

Maar goed, text-to-speech dus - wat is de daadwerkelijke meerwaarde? Wat maakt dit een podcast?
lenwar
@Koen888 april 2025 15:49
Nee, geen tekst-naar-spraak. Het maakt een 'gesprek van een document'. Een podcast is niet een voorgelezen document. (Althans. Dat zou het niet moeten zijn :) ). Dat zou eerder onder 'audioboek' vallen.

Van Wikipedia:
"De behaarde bosmieren verzamelen naalden, kleine takjes en ander organisch materiaal voor de bouw van hun nesten."

Zou dan kunnen worden:
"Hoe maken die bosmieren dan hun nest?"
"Ze verzamelen allerlei organisch materiaal, zoals naalden, takes, en nog andere dingen. Als het in de omgeving is, pakken ze ook hars van bomen, wat als voordeel heeft dat het ook een energiebron kan zijn."

Het wordt meer een gesprek dan een plat document. Dit 'kan' voor bepaalde zaken heel prettig zijn. Zeker als de bron wat droog geschreven is.
Tintel @lenwar8 april 2025 17:10
Je hebt gelijk dat het minder droog wordt maar kan dan meteen ook heel 'wollig' worden....

(en jouw voorbeeld bevat ook weer wat hallucinatie denk ik, want mieren die een energiebron gebruiken is een aardige stap verder dan de brontekst....)
lenwar
@Tintel8 april 2025 17:17
(( dat voorbeeld staat toevoeging ook in de wikipediapagina. Daar hebben ze het over de hars als energiebron. Het is allicht een wat rottig voorbeeld 😊 ))

Maar inderdaad. Het kan wat wollig worden. Het zal wel per onderwerp verschillen hoe fijn/vervelend het functioneert.
stijn014 @Koen888 april 2025 15:25
Er wordt door "hosts" gediscussieerd over de content die je hebt geupload.
sDad @Koen888 april 2025 15:33
Maar goed, text-to-speech dus - wat is de daadwerkelijke meerwaarde? Wat maakt dit een podcast?
Ik vind je reactie een beetje kort door de bocht. Ik heb onlangs NotebookLM gebruikt om meer te leren over o.a. mijn auto.

De handleiding kwam in een PDF, deze geupload in NotebookLM en in de prompt aangegeven dat ik graag een luchtige podcast over de auto wil hebben en dat werkte best goed. Op zich wel een fijne tool om van zo'n taak iets te maken wat ik makkelijker consumeer.

[Reactie gewijzigd door sDad op 8 april 2025 15:34]

Vexxon @Koen888 april 2025 15:12
Exact, gooi het AI-label erop en iedereen denkt dat Google heel goed bezig is met AI.
RielN @Vexxon9 april 2025 19:33
Op zich zijn ze dat ook wel ;)
DigitalExorcist @Koen888 april 2025 16:25
Het maakt een gesprek tussen 2 "personen" in AI. Maar de intonatie, de humor, de onderbrekingen, álles is echt perféct gedaan. Het is heel erg overtuigend. En je geeft gewoon aan waar je de podcast over wil hebben gebaseerd op je bronnen.

Je kan het ook interactief maken. Tijdens de podcast hoor je dan "oh we have a listener with a question! Come in, what's your question?" die stel je dan en vervolgens gaat de podcast daarop verder.

Echt een briljánte functie.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 8 april 2025 16:25]

Wozmro @DigitalExorcist8 april 2025 19:28
Dat kan toch al een tijdje met notebookLM?

Voor mijn werk maak ik regelmatig gebruik van een gortdroge Belgische wettekst over technische reglementering, een pdf van ongeveer 400 pagina's.

Ik heb die geupload naar notebookLM en binnen de minuut werd daar een podcast van 15min van gemaakt met een samenvatting van die wettekst op een lichte toon uitgelegd, Amerikaanse stijl, gesprek tussen een man een vrouw.

En eerlijk gezegd: het is verdomd goed gedaan. Er werden praktische voorbeelden bij bedacht die niet in de pdf staan die gewoon technisch correct waren, het was best aangenaam om naar te luisteren, iemand die niets van deze technische reglementering kent leert er zeker iets door bij terwijl het niet te diepgaande te droog wordt.
Katsu @Wozmro8 april 2025 21:41
Die reglementering heeft een reden dat het 400 pagina's is en niet 40. We zitten werkelijk in het tijdperk van shortcuts, gemakzucht en halve informatie.
Wozmro @Katsu8 april 2025 21:48
Ja dat klopt en er staat geen woord teveel in.

Maar de manier waarop AI er een bondige 'initiatie tot...' van maakt is toch best indrukwekkend.

Als ik het zou laten horen aan mijn moeder dan zou ze beter begrijpen wat mijn werk inhoudt.
En ik heb er meerdere keren naar geluisterd en ik heb geen flagrante fouten gehoord.
DigitalExorcist @Katsu9 april 2025 09:11
Of verduidelijking en versimpeling. Ambtenarentaal maakt dingen vaak onnodig complex en uitgebreid, en ja ik heb óók een notebook gemaakt met wetboeken die ik vlot online kon vinden.

En ja, 'shortcuts'... als ik 10 wetboeken wil doorspitten op relaties tussen wet A en B maar dan weer bakken met uitzonderingen tegenkom, laat de AI dat maar lekker uitzoeken. Dat is geen 'shortcut', dat is gewoon een vraag stellen en daar een concreet antwoord op krijgen.
MagniArtistique 8 april 2025 15:09
Het is ook uitermate handig voor het analyseren en samenvatten van complexe rapporten en verslagen of hele boekwerken aan beleidsregels. Als je weer eens naar een stuurgroep of een 'raad van' moet.
Oon @MagniArtistique8 april 2025 15:32
Maar waarom zou je dat dan niet gewoon in ChatGPT knallen en het lezen? Podcasts hebben zelfs op 2x snelheid een vele malen lagere informatiedichtheid dan geschreven tekst
watercoolertje
@Oon8 april 2025 15:56
Ik luister liever dan ik lees tijdens het autorijden :+
tw_gotcha @Oon8 april 2025 15:56
een veel te hoge informatiedichtheid voor veel beleidsmakers, want dat zijn vaak niet de specialisten (kan ook niet), maar of een podcast de oplossing is voor beleid weet ik niet.

ik ben ook benieuwd naar politieke kleur. Je kan een poscast maken over de zin en onzin van Nederlandse aanwezigheid in ontwikkelingslandne, wat is dan de conclusie die de AI trekt? Volgt ie neuwgelet een document of wordt er een andere toon aan gegeven?

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 8 april 2025 15:58]

TrustNobody @Oon8 april 2025 15:56
Zelf gebruik ik dit regelmatig en ben er erg tevreden over.
Persoonlijk vind ik het gemak waarmee je complexe onderwerpen kan consumeren echt een meerwaarde. Ik zoek wat relevante documenten op, vraag het om een podcast te genereren toegespitst op het specifieke onderwerp en met duidelijke voorbeelden.
Vervolgens op de fiets naar huis van werk kan ik de podcast luisteren en ben ik begrijp ik direct het onderwerp een stuk beter.
De documenten zelf lezen kan inderdaad, maar dit is een methode om het gemakkelijker te consumeren.
USP hiervan is de interactieve modus, dan kan je de podcast onderbreken en vragen stellen. Als dat straks via de app zou kunnen en het werkt gemakkelijk met bijvoorbeeld Android Auto dan kan ik al rijdend een gesprek hebben over een complex onderwerp waarin een AI het mij uitlegt.
Arculus 8 april 2025 14:51
Google’s AI maakt podcasts van documenten, zodat je je werk kunt uitstellen in stijl.
makkie88 8 april 2025 15:53
Ik heb even kort gebruik gemaakt van NoteBookLM, en vond het waanzinnig! ik had de Microsoft Learn pagina over Intune toegevoegd als bron. leuk om daar een podcast over te luisteren, je kan zelfs als beller inbellen en je vraag stellen.
Leuke manier om (in de auto) over elk willekeurig onderwerp te leren!
nout77 @makkie888 april 2025 16:00
Eens, ik vond het grappig een keer geluisterd te hebben maar heb er weinig use cases voor. Sinds een jaartje niet meer gebruikt. Ook vooral omdat het alleen nog in het Engels mogelijk is. Of is daar inmiddels NL ondersteuning bijgekomen?
DigitalExorcist @makkie888 april 2025 16:34
Ik heb alle boeken van Tolkien (in PDF-format) gevonden, gratis, online, en publiekelijk beschikbaar. Die toegevoegd en ik was aan het leren voor een Azure examen en heb alles van Microsoft Learn over dat onderwerp ook als PDF toegevoegd.

Grappig om dan een podcast te horen met mensen die álles van Midden-Aarde én van Microsoft Azure afweten :D

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 8 april 2025 16:35]

memphis 8 april 2025 15:01
Wat dus het detecteren van misbruik (door studenten) door AI nog moeilijker wordt te detecteren?
Robbaman @memphis8 april 2025 15:14
Kun je toelichten wat je precies bedoelt? Welk misbruik heb je het dan precies over?
memphis @Robbaman8 april 2025 16:17
Scripties zijn door AI makkelijk te genereren zonder er zelf al te veel moeite voor te doen.
Robbaman @memphis9 april 2025 10:08
Maar is dat niet gewoon de nieuwe realiteit? Vroeger moesten ze met de hand schrijven, toen konden ze typen, maar moesten ze wel nog alles in boeken opzoeken. Daarna kwamen zoekmachines en konden ze snel zoeken, nu is het het tijdperk van AI.

Het is niet dat ik het helemaal met je oneens ben hoor, maar uiteindelijk ben je op zoek naar een bepaald resultaat. Als je als student de juiste tools weet te gebruiken om tot dat resultaat te komen, dan kun je je afvragen of dat perse verkeerd is.

Laten we wel wezen, als je later ergens werkt, is de kans groot dat ze het vooral belangrijk vinden dat je resultaten boekt. Het argument dat jij geen zoekmachines hebt gebruikt, maar alles in de oorspronkelijke boeken hebt opgezocht zal je werkgever niet warm van worden als dit tot vertraging leidt.

Om diezelfde reden zullen werkgevers van de toekomst waarschijnlijk ook liever mensen hebben die een AI-bot snel en precies kunnen laten produceren waar je naar op zoek bent, dan mensen die het allemaal maar met de hand doen.
doltishDuke @memphis8 april 2025 16:02
Ik denk dat dat wel meevalt. Je moet AI alleen buiten de examinering houden, wat je prima kunt doen in een gecontroleerde omgeving.

Studenten naaien hooguit zichzelf door de stof te laten samenvatten door AI waardoor ze mogelijk cruciale verbanden missen. Anderzijds, sommige studenten leren juist beter door een actieve discussie en dan kan dit gewoon helpen.
Ht87 @memphis8 april 2025 17:24
Dit is meer bedoeld om te studeren: je laadt de bronnen in en kunt vervolgens een samenvatting krijgen, vragen beantwoorden, verbanden in de bronnen zoeken etc. De gegenereerde podcast vertelt over de bronnen en kan evt vragen die je hebt meenemen of verschillende invalshoeken benaderen. Het is niet dat t scripties oplevert oid.
DamirB 8 april 2025 15:49
Is al een tijdje in Gemini Deep Research dus heb er al een flink aantal gemaakt. Eng. Gepast lachen, humor, intonatie. Als je het niet zegt zou je het niet weten.
Quantor 8 april 2025 16:12
Is deze post ook al door AI gegenereerd?
[Quote]Google werkt aan een app voor NotebookLM, zijn AI-tool die hallucineren moet minimaliseren door zich alleen te baseren op bronnen die de gebruiker aandraagt. [\Quote]
Paul010 8 april 2025 16:47
Vreemd. Ik heb de NotebookLM app al enkele weken geleden geinstalleerd op mijn Android telefoon. Werkt perfect.
Bux666 8 april 2025 16:51
De site is ook via een mobiele browser te raadplegen en als webapp te gebruiken, maar tot nu toe niet als native app.
Waarom zou je een native app willen? Die moet je constant updaten en kan meer rechten gebruiken dat nodig is. Een website/webapplicatie is prima anno nu: de resoluties zijn hoog genoeg, responsive is standaard in alle front-end frameworks, je draait altijd de nieuwste versie én je data blijft veilig.
Daoka @Bux6668 april 2025 18:36
Voor mij zou een app beter zijn vanwege eigen beheer. Bij websites heb ik juist geen keuze of ik bij een oude versie wil blijven omdat die misschien voor mij beter werkt of mooier is (dan bedoel ik vooral UI). Meeste apps op mijn telefoon update ik eigenlijk niet omdat ik soms moeite heb met veranderingen (vooral als ze niet in mijn voordeel werken). Ook bijvoorbeeld hier op Tweakers hebben ze het kort geleden aangepast en ik vind het er niet echt mooier of beter op geworden. Maar ik heb dus geen keus om bij de oudere versie te blijven zoals ik bij een app wel hebt (uitzonderingen nagelaten zoals whatsapp die na zo veel tijd je verplicht te updaten).

Daarnaast denk ik dat het voor veel mensen een gedeelte mentaal is. Een gedachten dat een app beter is / meer kan dan een website. Er zijn genoeg websites die zeggen dat de app beter werkt dan hun website. En soms zal dit ook wel zijn omdat ze dus meer tijd / geld / functies / in de app stoppen dan in de website. Daarnaast het gemak van erop drukken en het is open. Van een website kan je ook een icoontje maken al verwacht ik dat er genoeg mensen zijn die dit niet weten. Tenminste in mijn omgeving ieder geval weten de meeste mensen het niet.
SinergyX 8 april 2025 20:17
Ik nam even snel een thesis over microtransacties, droge stof, maar goeiemorgen wat maken ze daar van zelf. Een serieuze discussie met bijna perfecte quotes uit het document, inclusief juiste data. Bijzonder spul, daar zal wel steeds meer 'nep' podcasts mee gemaakt wordnen :D

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