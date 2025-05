HomeKit in iOS 18.4 krijgt ondersteuning voor Matter-robotstofzuigers

Apple heeft in de bètaversie van iOS 18.4 de HomeKit-sdk ondersteuning gegeven voor Matter-robotstofzuigers. Hierdoor kunnen gebruikers in de Woning-app deze stofzuigers met Matter-ondersteuning direct bedienen. Apple rolt iOS 18.4 in de maand april uit naar gebruikers.

Vermelding SwitchBot S10 in Woning-app.

Bron: Smart Home Centre

Website Smart Home Centre heeft de nieuwe functionaliteit ontdekt en kon de SwitchBot S10, een robotstofzuiger met ondersteuning voor Matter, aansturen via de Woning-app. Het is volgens de website mogelijk om via de Woning-app schoonmaaksessies te starten, te plannen en om automatisaties in te stellen. Gebruikers kunnen ook Siri gebruiken om de Matter-stofzuiger aan te sturen. Apple had eind vorig jaar al HomeKit-ondersteuning voor reguliere robotstofzuigers aan de HomeKit-sdk toegevoegd. Dat gebeurde via de update naar iOS 18.3. Het Amerikaanse bedrijf heeft recent aangegeven dat iOS 18.4, iPadOS 18.4 en macOS Sequoia 15.4 vanaf april beschikbaar zal zijn.