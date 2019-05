Ingenieur en studenten maken robot die fysiek terugslaat bij virtualrealitygame

YouTuber en robotica-ingenieur James Bruton heeft samen met studenten aan de universiteit van Porthsmouth een robot gebouwd die, als je het doelwit raakt in de bijbehorende vr-game, terugslaat in het echte leven.

De robot beweegt zich voort op wielen van een rolstoel en slaat met pneumatische voortgedreven bokshandschoenen in op de speler van de vr-game. Met Vive-trackers worden de bewegingen van de robot, de speler, zijn knuppel en schild in de gaten gehouden. De bijbehorende vr-game is ontwikkeld door studenten van de universiteit van Porthsmouth.

Het geheel wordt aangestuurd door een Arduino Mega-interface en als de speler in de vr-game de robot raakt, dan slaat deze hem in het echte leven terug. James Bruton is een robotica-ingenieur die zijn creaties op een YouTube-kanaal plaatst. Eerder maakte hij een robotchef, robothond en bouwde hij de bekende Transformer Bumblebee na.