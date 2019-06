Voormalige 'MythBuster' bouwt met team 'Iron Man'-pak dat kan vliegen

Voormalig MythBusters-presentator Adam Savage heeft samen met de Colorado School of Mines en bedrijf Gravity Industries een 'Iron Man'-pak gemaakt. Het pak is gebouwd op basis van een model uit de Marvel-films, de Mark II. De uitrusting kan vliegen door middel van vijf straalmotoren.

In een video toont CNet beelden van achter de schermen van de eerste aflevering van Adam Savage's nieuwe serie, Savage Builds. De voormalig Mythbusters-presentator werkte samen met de Colorado School of Mines en Gravity Industries om een werkend 'Iron Man'-pak te creëren. Savage kan in het pak ongeveer vijf meter hoog in de lucht vliegen, dankzij de aanwezigheid van vijf ministraalmotoren met een vermogen van in totaal duizend pk. Het gaat hierbij om gasturbines van de Engelse uitvinder Richard Browning, die hiervoor het bedrijf Gravity Industries oprichtte. Browning werkt al jaren aan dergelijke jetpacksuites.

Het pak zelf is met behulp van een 3d-printer gemaakt van titanium op basis van een model uit de Marvel-films, de Mark II. Verder bestaan de materialen van het pak uit nylon, glasvezel en urethaan. Op de plekken waar de vingers en gewrichten zich bevinden beweegt het pak mee.

Savage vliegt in de video zelf niet in het pak omdat hij zichzelf nog te onervaren met de straalmotoren vindt. In zijn nieuwe serie richt Savage zich per aflevering op een project. De eerste aflevering gaat over het 'Iron Man'-pak en in komende afleveringen komen andere opvallende bouwprojecten aan bod, zoals de Panjandrum, een raketaangedreven kar met twee grote wielen. De aflevering over het Iron Man-pak is alleen in de VS te bekijken via Discovery.