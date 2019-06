Gehele maanlandingmissie uit 1969 is te bekijken op interactieve website

Een nieuwe website laat kijkers de volledige missie van de Apollo 11 naar de maan bekijken. Op de site 'Apollo In Real Time' zijn originele beelden en foto's van NASA te zien, evenals een tijdlijn van de historische missie.

De website apolloinrealtime.org toont de hele Apollo 11-missie vanaf zo'n twintig uur vóór de lancering tot het moment dat astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins aankomen op het vliegdekschip dat hen na de landing opving. De website toont de tijdlijn synchroon met de ground elapsed time, de officiële teller die tijdens de missie werd gebruikt. Kijkers kunnen het evenement 'live' volgen, maar ook door een tijdlijn scrollen naar specifieke momenten. De website is gemaakt door Ben Feist, een historicus bij NASA. Hij maakte gebruik van origineel materiaal van de ruimtevaartorganisatie.

Op de website staan bijvoorbeeld transcripties van de uitwisselingen tussen de astronauten en mission control, maar ook originele audiobestanden die te beluisteren zijn. In totaal staat er meer dan 11.000 uur aan audio op de website. Die zijn gerangschikt per missieonderdeel. Zo is het mogelijk de officiële capcom te beluisteren, maar ook naar bijvoorbeeld de missieartsen of de guidance-systemen. naast audio ís er videomateriaal te bekijken vanuit mission control en beelden die de astronauten zelf in de ruimte hebben gemaakt.

In juli is het precies vijftig jaar geleden dat de historische maanlanding plaatsvond. Neil Armstrong en Buzz Aldrin landden op 21 juli 1969 op de maan. NASA houdt dit jaar veel activiteiten rondom het jubileum.