Op slang geïnspireerde robot krijgt kirigamihuid

Amerikaanse wetenschappers hebben een op een slang geïnspireerde robot ontwikkeld die zich voortbeweegt dankzij een huid die op basis van kirigami is gemaakt. Kirigami is een variatie van origami waar papier gesneden wordt in plaats van gevouwen.

De robot, die ontworpen is door wetenschappers aan de Harvard SEAS , kan door de kirigamitechniek over de grond bewegen op een wijze die enigszins te vergelijken is met de beweging van een echte slang. Bij het uitrekken van buis komen uitsteeksels aan de oppervlakte die voor grip zorgen op de grond. Die uitsteeksels zijn het gevolg van het snijwerk in het materiaal.

De roboslang is een doorontwikkeling van een bestaand model. Voor die eerste generatie rolden de wetenschappers een plat kirigami-vlak op waarbij de uitsteeksels gelijktijdig aan de oppervlakte kwamen bij het uitrekken.

Bij het nieuwe model varieert de lengte van de snijlijnen en verandert de kromming van de cilinder, waardoor de pop-up van delen met uitsteeksels niet meer uniform maar gefaseerd gebeurt. Zo slaagden de onderzoekers erin om het oppervlak van het voorste deel van de huid uit te laten steken, gevolgd door een soort peristaltische beweging van achteruit. Dit zou de beste voortbewegingsresultaten opleveren.

Dit soort technieken zouden volgens de onderzoekers gebruikt kunnen worden voor toepassingen met slimme huid of responsieve oppervlakken. Ook noemen ze mogelijke toepassing voor laparoscopie, oftewel inspectie van de buikholte.