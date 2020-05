Newton Mail blijft voortbestaan met nieuwe eigenaars

E-maildienst Newton Mail blijft voortbestaan. De dienst was in handen van smartphonemaker Essential, die is opgeheven. Daarmee zou er ook een einde komen aan Newton Mail. Twee fans van de dienst hebben deze overgenomen.

Maitrik Katiara en Justin Mitchell zijn de nieuwe eigenaars van Newton Mail. Katiara is productontwerper bij een softwareontwikkelaar en Mitchell is medeoprichter van een softwareontwikkelbedrijf. De twee schrijven in een blog dat ze grote fan zijn van Newton Mail en daarom de dienst willen redden.

Volgens de nieuwe eigenaars blijft de dienst met de bijbehorende apps werken zoals in het verleden. De prijs van vijftig dollar per jaar verandert ook niet. Als het Katiara en Mitchell niet lukt om de dienst succesvol voort te zetten, beloven ze de dienst vrij te geven en een manier te zoeken waarop mensen Newton zelf kunnen hosten.

Ook wil de dienst onder de hoede van de nieuwe eigenaars de privacystandaarden verbeteren. Per direct worden de privacyvoorwaarden aangepast zodat de dienst volledig aan de GDPR voldoet. Gebruikers kunnen hun account eenvoudig volledig verwijderen. Ook zeggen de nieuwe eigenaars te overwegen om pgp-versleuteling toe te voegen.

Verder willen de twee duidelijker communiceren naar klanten en bugs sneller oplossen. Nadat bestaande bugs zijn opgelost, moeten er over drie tot zes maanden nieuwe functies naar de dienst komen, waaronder een donkere modus.

De e-maildienst ontstond in 2013, toen nog gratis en onder de naam CloudMagic. In 2016 werd de naam aangepast naar Newton Mail en werd het abonnement van vijftig dollar per jaar ingevoerd. In 2018 moest de dienst stoppen, omdat hij niet meer rendabel was. Mitchell zegt dat hij toen ook al probeerde om Newton Mail in handen te krijgen, maar dat ging niet door.

Smartphonemaker Essential kreeg Newton Mail in handen en integreerde de dienst in zijn telefoon. Toen Essential eerder dit jaar bekendmaakte te stoppen, werd ook gezegd dat de Newton Dienst werd afgesloten. Daar is nu een stokje voor gestoken door de overname. Wat de nieuwe eigenaars betaald hebben, is niet bekendgemaakt.