Google voegt optie voor prijsnotificaties van goedkopere vluchten toe aan Reizen

Google maakt het mogelijk om via Google Reizen vluchtprijzen naar een specifieke bestemming in de gaten te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om notificaties te ontvangen wanneer een vlucht in een vooraf aangegeven periode minder kost dan gemiddeld.

Gebruikers kunnen toestemming geven om e-mailupdates te ontvangen wanneer vluchtprijzen tussen de komende 3 en 6 maanden extra gunstig zijn, zo legt Google uit. Het was al mogelijk om via Google Vluchten actuele prijsinformatie te krijgen, maar reizigers moesten vooralsnog zelf de prijzen in de gaten houden in de prijsgrafiek.

De nieuwe functie is nu via Google Vluchten beschikbaar; gebruikers moeten een vertrekpunt, bestemming en een periode selecteren. Vervolgens kunnen zij de optie 'prijzen volgen' inschakelen, waarna Google prijsnotificaties en reistips stuurt naar het op dat moment ingelogde Google-account.

Daarnaast is de Reizen-functionaliteit uitgebreid met een optie om reisplanningen op te slaan. Geselecteerde bestemmingen, vluchten en bezienswaardigheden kunnen in een mapje bewaard worden zodat men later weer verder kan met het plannen van een reis.

Verder biedt Google Hotels meer opties om te filteren op voorkeuren van de locatie van een hotel. Zo kunnen reizigers aangeven of ze openbaar vervoer, winkelen of restaurants belangrijk vinden, waarna de kaart middels een overlay laat zien welke hotels in de buurt van die faciliteiten zitten. Tot slot voegt Google de mogelijkheid toe om een radius rondom een locatie te genereren waarin alle faciliteiten met de auto of te voet binnen 15 of 30 minuten bereikt kunnen worden.