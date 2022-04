Google zet privacylabels live in Play Store

Gebruikers van de Google Play Store kunnen vanaf deze week privacylabels zien bij apps. Google kondigde de functie een jaar geleden aan. Vanaf deze zomer zal het gebruik van privacylabels bij apps in de Play Store verplicht zijn.

De informatie is per direct te zien voor alle gebruikers, zegt Google. Apps zijn nu nog niet verplicht om de labels toe te voegen, maar vanaf 10 juli is dat wel het geval. Dan moeten alle apps privacylabels hebben en zo vertellen welke data ze verzamelen en waarom. Het gaat vermoedelijk om een geleidelijke release, waarbij in de loop van de komende tijd alle gebruikers de labels moeten kunnen raadplegen. Op enkele testtoestellen was de functie op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

Google kondigde de privacylabels een jaar geleden aan. De bedoeling was toen om de functie voor eind maart live te zetten. Dat is niet gelukt. Met de introductie van de labels volgt Google Apple, dat dit eerder al deed. Google zet de stap op aandringen van toezichthouders, waaronder de Nederlandse ACM. De ACM klaagt al langer over het gebrek aan transparantie over privacy in downloadwinkels. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de privacylabels in de Play Store.