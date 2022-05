NU.nl: Gebruik CoronaMelder-app neemt steeds meer af

Steeds minder mensen in Nederland gebruiken de CoronaMelder-app, blijkt uit een analyse van NU.nl. De app telt nu 2,4 miljoen gebruikers, terwijl dat er in mei nog 2,9 miljoen waren. Ook waarschuwen steeds minder positief geteste gebruikers hun omgeving via de app.

De app is steeds minder effectief omdat de gebruikersaantallen en -activiteit sinds de beëindiging van de lockdown in mei zijn gedaald, stelt NU.nl. Het gebruik van de app heeft juist nu meerwaarde nu mensen weer vaker buitenkomen en met onbekenden in contact komen, schrijft de site.

Van januari tot en met mei gebruikte gemiddeld 12 procent van de positief geteste Nederlanders de app om mensen in de buurt te waarschuwen. Nu is dat gezakt naar gemiddeld 6,5 procent.

De site noemt als opmerking dat het niet duidelijk is of de mensen die nu besmet raken de app niet gebruiken, of dat juist wel doen maar hun omgeving niet waarschuwen. Die onduidelijkheid komt door de anonimiteit van de app.

De app is volgens een onderzoek van de UvA sinds de release in augustus vorig jaar aardig effectief gebleken. Zo zou het afgelopen winter al 110 tot 250 doden hebben voorkomen. Tweakers ging begin dit jaar in gesprek met de makers van de CoronaMelder-app.