KPN maakt Videoland-app op nieuwe ontvangers beschikbaar - update

KPN is bezig de Videoland-app naar tv-ontvangers van gebruikers te brengen. De app komt op de ontvangers van Arris en Arcadyan beschikbaar. Gebruikers met de oudere ZTE- en Motorola-ontvangers krijgen de app voor Videoland Plus niet maar kunnen hun ontvanger omruilen.

Voorlopig krijgt een beperkte groep testers de app voor Videoland en als zich geen problemen bij die groep klanten voordoen, brengt KPN de app gefaseerd naar meer gebruikers. Dat zou op 2 en 7 december moeten gebeuren, meldt KPN op zijn forum, al is niet duidelijk of klanten daadwerkelijk op die data tegemoet kunnen zien. De app vervangt Videoland.com en werkt via de tv-ontvangers van KPN. Klanten die Videoland via KPN afnemen, kunnen hun account via de app op de ontvanger instellen en vervolgens de videodienst ook op andere apparaten gebruiken.

Niet elke ontvanger is echter geschikt. KPN meldt dat de app beschikbaar komt op de Arris 5202 en 2952 en de Arcadyan HMB2260. Wie nog een ZTE 8001 of Motorola 1853 heeft, kan bij Videoland.com blijven of de ontvanger omruilen. Klanten die Videoland afnamen via KPN, hadden volgens het bedrijf al bericht gekregen dat ze hun ontvanger konden omwisselen. Wie desondanks via de oude wijze Videoland blijft kijken, verliest op termijn aanbod van nieuwe video's en functionaliteit zoals de mogelijkheid te bestellen. Niet bekend is hoeveel klanten nog op de oudere ontvangers zitten.

De app komt naar de ontvangers met update HTML 4.132.216. Gebruikers kunnen deze vinden via kanaal 204 en dan de rode knop en via 'Apps op TV' en 'Films/Series' in het menu.

Update, 11.40: Onder andere verduidelijkt dat klanten nog steeds hun ontvanger kunnen omruilen en dat de genoemde data in december onzeker zijn.