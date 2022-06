Parijse luchthavens gaan tests doen met luchttaxi's voor Zomerspelen 2024

De Franse luchthavenexploitant Aeroports de Paris gaat twee luchttaxiroutes testen voor de Olympische Zomerspelen in 2024. Via deze routes wil ADP passagiers vervoeren. Verschillende vliegtuigbouwers en luchttaxibedrijven doen mee aan de test, waaronder Airbus.

De eerste route verbindt de luchthavens van Paris-Charles de Gaulle en Le Bourget met elkaar. De andere route verbindt twee voorsteden ten zuidwesten van de Franse hoofdstad, schrijft ADP in een verklaring donderdag. Bij de tweede route moet er nog worden bepaald waar de luchttaxi's opstijgen en landen.

Naast Airbus doen ook Volocopter, Vertical Aerospace Group, Lilium en Joby Aviation mee aan de test. Tijdens het project worden ze begeleid door de Franse burgerluchtvaartautoriteit. Die gaat samen met de bedrijven de luchttaxi's onder verschillende omstandigheden testen. Volgens ADP kunnen andere ontwikkelaars zich nog aansluiten bij het project.

De landings- en opstijgzones op de hub van het vliegveld Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, dat ten noorden van Parijs ligt, zijn eerder dit jaar aangepast voor de tests. Gisteren zijn daar verschillende testvluchten uitgevoerd, waaronder een met een drone die medische middelen moet vervoeren.

In maart 2022 wordt de geluidsemissie van luchttaxi's getest, om te kijken of die binnen de richtlijnen valt. Voor de test wordt het geluids- en trillingsniveau van Volocopters luchttaxi's gemeten tijden de vluchten, zowel dichtbij de voertuigen als op een grotere afstand. Waarom alleen de luchttaxi's van Volocopter voor de test worden gebruikt, is niet duidelijk.

Ook wordt gekeken hoe de taxi's en de drones veilig kunnen deelnemen aan het luchtverkeer. Uiteindelijk moet in juni 2022 de Vertiport, die ontworpen is door het Britse Skyport, klaar zijn voor gebruik. Op dit modulaire vliegveld wordt het in- en uitstappen, het opladen van de accu van de taxi's en het onderhoud van de voertuigen getest.