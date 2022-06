Lofar legt 'meest gedetailleerde afbeeldingen ooit' van sterrenstelsels vast

De Europese radiotelescoop Lofar heeft de meest gedetailleerde beelden tot nu toe vastgelegd van sterrenstelsels buiten onze Melkweg. Dat meldt het Nederlandse Astron-instituut voor radioastronomie deze week.

De afbeeldingen werden vastgelegd door de Lofar -radiotelescoop, die bestaat uit een netwerk met meer dan 70.000 antennes die verspreid staan over negen Europese landen. De kern van dit netwerk staat in het Nederlandse Exloo. De antennes worden via een glasvezelverbinding met elkaar verbonden, schrijft Astron in een blogpost.

Door signalen van alle 70.000 antennes te gebruiken, vormt Lofar volgens Astron een soort 'virtuele telescoop' met een lens met een diameter van 2000 kilometer. Normaliter werden alleen signalen van Nederlandse antennes gebruikt, wat goed was voor een diameter van 120km. Daarmee valt de resolutie van de resulterende afbeeldingen nu ongeveer twintig keer hoger uit dan voorheen. De antennes verzamelen ieder eigen gegevens, die vervolgens worden gedigitaliseerd en verzonden naar een centrale processor. Deze processor verwerkt de data en combineert ze om afbeeldingen van sterrenstelsels te maken.

Afbeeldingen via Astron

Astron spreekt daarbij over een grote computational uitdaging, doordat voor iedere afbeelding de gegevens van deze 70.000 antennes moeten worden samengevoegd. Daarvoor moeten volgens Astron meer dan 13Tbit/s aan ruwe data worden gedigitaliseerd en naar de centrale processor verstuurd worden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van supercomputers, die het instituut in staat stelt om terabytes aan data binnen enkele dagen om te zetten in wetenschaps-klare data van slechts enkele gigabytes.

De nieuwe beelden van het Lofar-netwerk tonen onder andere de grote zwarte gaten die aan de kern van veel sterrenstelsels staan met meer details dan voorheen. Die zwarte gaten verslinden in-falling materie en spuwen deze uit als straling die niet te zien is met het blote oog, maar fel branden in radiogolven. Met de afbeeldingen met hogere resolutie kunnen Astron-onderzoekers inzoomen op deze zwarte gaten en beter zien wat er gebeurt wanneer zwarte gaten radiojets lanceren.