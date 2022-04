Realme 8 Pro-telefoon met 108-megapixelcamera komt deze maand uit voor 299 euro

Realme introduceert zijn 8 Pro-smartphone. Dit toestel wordt onder andere voorzien van een 108-megapixelcamera van Samsung. Het toestel komt 31 maart uit in Europa en krijgt een adviesprijs van 299 euro. Het toestel komt dan ook beschikbaar voor Nederland en België.

De Realme 8 Pro heeft een camera-eiland met vier sensoren, waaronder een Samsung Isocell HM2-sensor met 108-megapixelresolutie. Deze sensor heeft een grootte van 1/1,52". De sensor produceert uiteindelijk foto's met een resolutie van 12 megapixel, waarbij de camera gebruikmaakt van pixel-binning om negen pixels op de sensor samen te voegen in een pixel. Dit moet onder andere ruis tegengaan en prestaties bij weinig licht verbeteren.

Het toestel krijgt daarnaast een 8-megapixelcamera met ultrawide lens en twee 2-megapixelcamera's die respectievelijk macro- en zwart-witfoto's maken. De Realme Pro 8 krijgt een Snapdragon 720G-soc van Qualcomm, 128GB opslag en 6 of 8GB Lpddr4x-geheugen. Het 6,4"-Amoledscherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz.

Het toestel beschikt verder over een 4500mAh-accu met ondersteuning voor 50W-snelladen. Realme claimt dat een lege accu daarmee in 47 minuten volledig opgeladen kan worden. Het toestel heeft daarnaast een vingerafdrukscanner onder het scherm, een 3,5mm-jack voor audio, een microSD-kaartlezer en dualsim-ondersteuning. Qua software beschikt de 8 Pro over Realme UI 2.0. Dat is een aangepaste versie van de ColorOS-Android-skin van zusterbedrijf OPPO, die draait op Android 11.

De Realme 8 Pro komt op 31 maart uit, meldt het bedrijf. De smartphone met 8GB geheugen komt beschikbaar via de Realme-website en andere retailers en kost 299 euro. Gebruikers die het toestel voor 30 maart vooruitbestellen, krijgen 20 euro korting. Er komt ook een variant met 6GB-geheugen. Die versie komt exclusief beschikbaar via Amazon en kost 279 euro.

Het bedrijf toont verder een Realme Watch S Pro-smartwatch. Deze wearable krijgt een always-on 1,29"-amoledscherm en een adviesprijs van 130 euro. Realme komt ook met zijn Buds Air 2 voor 50 euro, die beschikken over actieve noise cancellation en een geadverteerde latency van 88ms.