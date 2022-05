Realme werkt aan draadloze magnetische lader voor aankomende telefoon

Realme werkt aan een draadloze magnetische lader voor de aanstaande Realme Flash-smartphone. De lader is vergelijkbaar met Apples MagSafe, maar komt met een ingebouwde ventilator om oververhitting tegen te gaan. Dat heeft GSM Arena bevestigd gekregen.

De MagDart is vooralsnog de eerste draadloze en magnetische lader die aangekondigd is voor een Android-telefoon. De lader werkt vrijwel hetzelfde als de MagSafe van Apple, zegt GSM Arena. De lader klemt met magneten achterop de telefoon om vervolgens draadloos de telefoon op te laden. In tegenstelling tot de MagSafe is deze lader voorzien van een ventilator om ervoor te zorgen dat de lader niet oververhit.

GSM Arena zegt Realme nog niet gezegd heeft hoe snel de lader zal opladen. De website zegt bevestiging te hebben gekregen dat de lader zal laden met meer dan 15W, dus sneller dan Apples MagSafe-lader die maximaal met 15W laadt. Daarnaast komt de lader met een usb-c-aansluiting voor als draadloos laden geen optie is.

De lader is in eerste instantie gemaakt voor de aankomende Realme Flash-smartphone van het Chinese merk. Die telefoon is voorzien van een Snapdragon 888 met 12GB RAM en 256GB opslag. De telefoon heeft een afgerond scherm met een pinhole-camera linksboven. De Realme Flash draait op Android 11 met Realme UI 2.0.

Geruchten over de lader lekten een aantal weken geleden al via een listing bij het European Union Intellectual Property Office. Veel meer dan een naam was toen nog niet bekend. Vorige week werd bekend op basis van een lek dat Realme werkt aan twee verschillende soorten draadloze laders: een ronde lader voor op een bureau en de grotere magnetische. GSM Arena voegt daar nu details aan toe en de bevestiging van Realme.

Wanneer de lader op de markt komt, voor welke prijs en of deze ook te gebruiken is met andere Android-telefoons met draadloos laden, is nog niet bekend.