'Maker luxe smartphones Vertu staat op rand van faillissement'

De Britse maker van luxe smartphones Vertu kan zijn omvangrijke schulden niet meer betalen en staat volgens rechtbankdocumenten op de rand van een faillissement, volgens Britse media. De fabrikant verkocht vorig jaar negenduizend telefoons, 84 procent minder dan tien jaar terug.

In zijn hoogtijdagen in 2007 verkocht Vertu 57.000 telefoons per jaar en dat inmiddels liggen de verkopen dus 84 procent lager. Vertu Corporation Ltd, of VCL met hoofdkantoor in Hampshire, heeft hierdoor een tekort van 128 miljoen pond, blijkt uit rechtbankdocumenten die The Telegraph heeft ingezien. De Turkse eigenaar van VCL, Vertu AK, biedt aan 1,9 miljoen pond te betalen voor VCL, om dit bedrijf uit de insolventieprocedure te halen. Onderdeel van het herstructureringsplan om het bedrijf schuldenvrij verder te laten gaan is om de onderdelen van VCL daarna onder te brengen in een nieuw bedrijf.

De topman van het bedrijf, Jean-Charles Charki, meldt aan de rechtbank in de documenten dat als het reorganisatieplan afgewezen wordt, de tweehonderd medewerkers van Vertu op straat komen te staan. Afgelopen maand kregen het personeel al niet uitbetaald. Ook zijn er claims dat pensioenbijdragen verdwenen zijn.

Op de achtergrond speelt een vete over het eigendom van Vertu. De voormalige eigenaar uit Hong Kong, Gary Chen, claimt dat de nieuwe Turkse eigenaar Murat Hakan Uzan de afgesproken prijs voor het bedrijf niet heeft betaald. Omgekeerd beweert Uzan dat Chen illegaal bedrijfsonderdelen gebruikte.

Vertu kondigde in 2013 zijn eerste luxe Android-smartphone aan, de Vertu Ti. Het toestel kostte 7900 euro en voor deze prijs kregen kopers onder andere een smartphone met frame van titanium en een scherm van saffierglas. Het bedrijf is in 1998 opgericht door Nokia, dat het in 2012 verkocht. De populairste telefoon van Vertu was de Signature, die onder andere over vijfkaraats robijnen beschikt.