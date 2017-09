Apple brengt macOS High Sierra over twee weken uit

Apple brengt macOS High Sierra op 25 september uit. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Het Amerikaanse bedrijf brengt sinds juni testversies uit van de nieuwe versie van zijn besturingssysteem voor desktops en laptops.

Op de dag van release verschijnt High Sierra in de Mac App Store ter download, waarna gebruikers hem kunnen binnenhalen en installeren. Apple noemt de datum op de pagina die het gewijd heeft aan de update.Apple kondigde macOS High Sierra, versie 10.13 van het OS voor Mac-systemen, begin juni aan.

MacOS 10.13 High Sierra bevat ten opzichte van voorgangers een ander bestandssysteem: het OS maakt de overstap van hfs+ naar apfs, of Apple File System. Dit biedt onder andere voordelen op het gebied van partitionering, encryptie en opslagruimte. Vanaf versie 10.3 maakt iOS al gebruik van apfs.

High Sierra brengt ondersteuning voor externe videokaarten, die via thunderbolt 3 aangesloten kunnen worden. Dit is mogelijk door de aanwezigheid van het grafische Metal 2-platform in macOS 10.13, dat tevens voor betere omgang met virtual-realitytoepassingen en zelflerende systemen zorgt. Daarnaast heeft de software ondersteuning voor h265/hevc, voor efficiënte weergave van 4k-video.

Verder zijn er verbeteringen bij Foto's, Mail en Safari. De browser van het OS krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een zelflerend systeem tracking tegen te gaan.