Apple macOS High Sierra Preview

Bij de aankondiging liet Apple er geen misverstand over bestaan hoe we de update van macOS dit jaar moeten plaatsen. High Sierra draait volgens het bedrijf om 'deep technologies'. Apple streeft er met de release naar om van de software een 'krachtig platform voor toekomstige innovatie op de Mac' te maken. Daarnaast spreekt het bedrijf over verdere verfijning. De boodschap is duidelijk: High Sierra bevat geen spetterende, nieuwe, opvallende visuele eigenschappen, geen nieuwe apps van Apple en geen innovatieve diensten die er nog niet waren.

Dat is jammer, want 10.12 Sierra was evenmin een versie met spetterende nieuwigheden en 10.11 El Capitan was eveneens een bescheiden update. Dat er weinig in het oog springende veranderingen zijn, hoeft echter niet te betekenen dat 10.13 High Sierra geen belangrijke release is. Bij de aankondiging van OS X Snow Leopard in 2009 gaf Apple toe dat het in het geheel geen nieuwe functionaliteit had toegevoegd, maar de versie was populair vanwege de vele onderliggende optimalisaties, die snelheidswinsten opleverden, al speelde de voor die tijd lage prijs van 29 euro wellicht ook een rol bij de goede ontvangst.

High Sierra komt later dit jaar gratis uit en naast verbeteringen onder het oppervlak zijn er wel degelijk enkele nieuwe functies. Belangrijk is dat Apple met High Sierra inhaakt op innovaties voor het computerplatform, zoals externe gpu's en virtual reality. De ontwikkeling van het besturingssysteem voor de Mac ligt dus verre van stil, zoals met enig doemdenken werd gevreesd.

Iedereen met een Mac die macOS 10.12 Sierra kan draaien, kan ook High Sierra installeren. In de praktijk gaat het om MacBooks van begin 2015 of nieuwer, MacBook Pro's van 2010 of nieuwer, MacBook Airs van 2010 of nieuwer, Mac mini's van 2010 of nieuwer, iMacs van eind 2009 of later en Mac Pro's van 2010 of later.

We maken bij deze preview gebruik van de publieke bèta van de software. Apple geeft deze vrij aan deelnemers van zijn Apple Beta Software Program. Aanmelden en installeren van de bèta is eenvoudig en bij ons draaide deze soepel en zonder problemen, maar het blijft een testversie, dus gebruikers wordt geadviseerd back-ups te maken voor installatie en het besturingssysteem niet in productieomgevingen in te zetten.