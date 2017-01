Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 13:59, 13 reacties • Feedback

Sony is begonnen met het verspreiden van een update met Android 7.0 naar de Z5, Z5 Premium, Z5 Compact en Z3+. Dat zijn allemaal telefoons met een Snapdragon 810-soc. Oudere Sony-toestellen dan deze krijgen de update niet.

Diverse tweakers wachten nog op de Nougat-update voor de Z5 Compact, terwijl die voor de Z3+ al wel binnen zou zijn, blijkt uit de diverse topics over Xperia-toestellen op GoT. De Z3+ is de oudste telefoon die Sony van een update voorziet. Andere modellen uit 2015 zullen blijven steken op eerdere Android-versies, zei Sony eerder. De Z3+ kwam uit in de zomer van 2015.

De firmware is gebaseerd op het in augustus uitgekomen Android 7.0 en niet op Android 7.1, dat op de Google Pixels draait, zegt XperiaBlog. Daarin staat Sony niet alleen. Bij vrijwel alle Android-smartphones die tot nu toe een Nougat-update kregen, gaat het om versie 7.0.

De Z3-serie die in 2014 uitkwam valt buiten de boot. Dat is opvallend, want Sony stelde wel zelf een previewversie van Android N beschikbaar voor de Z3.