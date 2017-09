Logitech introduceert draadloze MX Ergo-trackball

Logitech heeft de MX Ergo uitgebracht voor een adviesprijs 109 euro. Het ontwerp lijkt op dat van de MX Master-muis, maar het is een draadloze trackball die met de duim bediend moet worden. De MX Ergo kan in een hoek gekanteld worden voor betere ergonomie.

Volgens Logitech zorgt de verstelbare hoek voor een betere polshouding. Het gebruik van de trackball zou de belasting op spieren verminderen. Net als de nieuwste MX-muizen van Logitech ondersteunt de MX Ergo de Flow-software, die het mogelijk maakt om de invoerapparaten op meerdere systemen tegelijk te gebruiken.

Naast de trackball zit een knop waarmee een modus voor hoge precisie kan worden ingeschakeld. Volgens Logitech biedt de trackball een nauwkeurigheid van 380dpi. Er zijn in totaal acht knoppen te vinden op de MX Ergo. De trackball is draadloos te koppelen met Logitechs eigen Unifying-ontvanger, die werkt op 2,4GHz of via bluetooth. De 500mAh-accu zou goed moeten zijn voor vier maanden gebruik en is op te laden met een micro-usb-kabel.