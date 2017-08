Logitech kondigt draadloos mechanisch toetsenbord en muis aan

Het Zwitserse Logitech heeft een nieuw mechanisch toetsenbord aangekondigd. De G613 is draadloos en beschikt over switches van Romer G, die het ook in andere toetsenborden gebruikt. Daarnaast introduceert de fabrikant een draadloze G603-muis.

Door de gebruikte draadloze techniek moet het toetsenbord responstijden van 1ms kunnen leveren, claimt Logitech. De eigen Romer-G-switches hebben een activatiepunt van 1,5mm en er is volgens de fabrikant een kracht van 45 gram, omgerekend 44 centinewton, nodig om dit punt te bereiken. De levensduur komt neer op 70 miljoen toetsaanslagen.

Het keyboard is met maximaal acht apparaten via bluetooth te koppelen, waarbij gebruikers kunnen wisselen tussen deze manier van overdracht en de zogenaamde Lightspeed-modus. De gebruiksduur moet met twee AA-batterijen neerkomen op achttien maanden.

Daarnaast introduceert het Zwitserse bedrijf een nieuwe muis onder de naam G603. Die heeft een nieuwe Hero-sensor aan boord die tussen de 200 en 12.000dpi ondersteunt. Dat is hetzelfde als de pmw3366-sensor, die in eerdere producten werd toegepast, al claimt Logitech dat het nieuwe exemplaar tien keer zo efficiënt omgaat met energie als de vorige generatie.

In de high performance-modus komt de gebruiksduur neer op maximaal vijfhonderd uur. In de 'low'-modus gaat de responstijd van 1 naar 8ms, maar moet de muis maximaal achttien maanden meegaan op twee AA-batterijen. De G603 heeft zes programmeerbare knoppen en slaat configuraties op lokaal geheugen op. Ook dit exemplaar is met verschillende bluetooth-apparaten te pairen.

De twee nieuwe apparaten moeten deze maand wereldwijd beschikbaar komen en zijn inmiddels vooruit te bestellen. Logitech vraagt 149 euro voor het toetsenbord en 79,99 euro voor de muis.