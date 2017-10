Google onderzoekt claims over inbranden oledscherm Pixel 2 XL

Op internet zijn claims verschenen over inbrandproblemen bij het oledscherm van de Pixel 2 XL-smartphone. Google heeft gereageerd op de meldingen met een verklaring dat het de claims onderzoekt.

Een van de eerste claims betrof die van Android Central-redacteur Alex Dobie, die op Twitter en in een later artikel aangaf dat zijn reviewexemplaar flinke inbrandproblemen had. Nadien claimden onder andere The Verge en 925Google vergelijkbare problemen te constateren, zij het minder extreem als Android Central.

De reviewers hebben de toestellen ongeveer een week en Android Central claimt het toestel ongeveer drie uur per dag met het scherm aan gebruikt te hebben. De Pixel 2 XL-smartphone heeft een oledscherm van LG. Oled wordt vaker geassocieerd met inbranden van schermelementen die langdurig in beeld staan, zoals navigatieknoppen, maar meestal gaat het dan om langere periodes van gebruik. Bij het toestel van 925Google lijken inderdaad de Android-navigatieknoppen ingebrand te zijn.

Tegen The Verge meldt Google al zijn producten aan uitgebreide testen te onderwerpen de claims over inbranden te onderzoeken,.