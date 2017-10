Google overweegt meer opties voor kleurweergave toe te voegen aan Pixel 2 XL

Google overweegt om via een software-update meer opties toe te voegen voor kleurweergave op de Pixel 2 XL. Het oledscherm op de smartphone kreeg in reviews veel kritiek vanwege matte kleuren en andere problemen met de weergave van kleuren en grijstinten.

Google heeft het scherm ingesteld op de sRGB-kleurruimte en volgens de zoekgigant zorgt dat voor de weergave van realistischere, maar minder uitgesproken kleuren op het oledscherm. Er is een 'levendig'-optie, maar die zorgt maar voor een kleine boost. In een statement aan Cnet zegt Google dat het naar de mogelijkheid kijkt om andere schermmodi toe te voegen aan de software.

Het is de vraag of die maatregel de kritiek zal doen verstommen. Techsite The Verge laat voorbeelden zien, waarin het scherm foto's veel te groen weergeeft en bovendien een groene waas geeft over witte iconen. Het oledscherm laat volgens Ars Technica bovendien bij lage helderheden een oneven beeld zien. Onder een hoek vertoont het oledscherm bovendien een waas, iets dat oledschermen van Samsung tot enkele jaren geleden ook hadden.

LG is de producent van het display in de Pixel XL 2. De fabrikant maakte enkele jaren geleden oledschermen voor telefoons, die toen ook tegenvielen. De afgelopen jaren richtte LG zijn pijlen vooral op oledschermen voor televisies. De Pixel 2 XL komt volgende maand uit in diverse Europese landen. Google presenteerde de telefoon twee weken geleden op een eigen evenement.