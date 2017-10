Er zijn eigenlijk maar een paar smartphones per jaar waarover technologieliefhebbers in groten getale de geruchten volgen. De iPhones van Apple en Galaxy S-serie van Samsung vallen natuurlijk in dat rijtje. De Nexus-telefoons zaten daar ook altijd tussen en dus sinds een jaar ook de Pixels van Google.

Veel mensen vinden telefoons als deze Pixels wellicht te duur, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het interessant is om te zien hoe technologiereus Google de smartphonemarkt benadert. Nadat het bedrijf de Nexus-lijn om zeep hielp, kiest het er sinds vorig jaar voor om luxe toestellen op de markt te zetten voor een hoge prijs; een beetje zoals Apple het doet. De Pixel 2 en Pixel 2 XL volgen dezelfde lijn als die eerste Pixels van een jaar geleden.

De Pixel 2 en 2 XL kosten zelfs drie tientjes meer dan de Google-smartphones van vorig jaar en komen daarmee op 799 euro en 939 euro voor de goedkoopste versies met 64GB opslaggeheugen. Daarvoor mag je natuurlijk veel verwachten en wij konden in Londen bij het Google-evenement een eerste indruk opdoen van hoe goed deze telefoons werkelijk zijn.

Laten we eerst de feiten op een rij zetten, zodat je een idee hebt waar we het over hebben.

Toestel Pixel Pixel 2 Pixel XL Pixel 2 XL Scherm 5"

1920x1080

oled

16:9 5"

1920x1080

oled

16:9 5,5"

2560x1440

oled

16:9 6"

2880x1440

oled

18:9 Behuizing 143,8x69,5x8,6mm

143g 145,7x69,7x7,8mm

143g 154,7x75,7x8,6mm

168g 157,9x76,7x7,9

175g Bezels 33,12mm

7,25mm 35mm

7,4mm 32,96mm

7,22mm 21,6mm

8,5mm Relatieve schermgrootte 69% 67,8% 71,2% 76,7% Soc Snapdragon 821 Snapdragon 835 Snapdragon 821 Snapdragon 835 Geheugen 4GB lpddr4 4GB lpddr4x 4GB lpddr4 4GB lpddr4x Opslag 32/128GB 64/128GB 32/128GB 64/128GB Primaire camera 12Mp, 1,55µ, f/2.0, geen ois 12Mp, 1,4µ, f/1.8, wel ois 12Mp, 1,55µ, f/2.0

Voor: 8Mp 12Mp, 1,4µ, f/1.8, wel ois Accu 2770mAH 2700mAh 3450mAh 3520mAh Waterdichtheid Geen IP67 Geen IP67 3,5mm-poort Ja Nee Ja Nee Prijs bij release 769 euro 799 euro 909 euro 939 euro

Originele behuizing

Het uiterlijk van de twee nieuwe telefoons is opvallend. De achterkant van de Pixel 2 en Pixel 2 XL bestaat voor het grootste deel uit metaal, maar ze hebben bovenaan een stuk glas. Het metaal aan de achterkant heeft een lichte structuur, waardoor je vingervegen bijna niet ziet en de telefoon goed in de handen blijft liggen. We zagen al meteen een lichte kras in de coating die over de metalen achterkant zit, dus we zijn benieuwd hoe krasvast dit deel van de smartphone is.

Beide telefoons hebben weer een usb-c-poort en de knoppenindeling is dezelfde, al zit er geen reliëf op de powerknop. De enkele luidspreker aan de onderkant is vervangen door stereoluidsprekers die onder en boven het scherm zitten en dat is in elk geval een vooruitgang.

Niet uniek, maar wel fijn, is dat de Pixels van dit jaar waterdicht zijn volgens de ip67-classificatie. Beide Pixel 2-telefoons hebben verder weer een vingerafdrukscanner aan de achterkant, wat ons betreft een logische plek. De scanner is volgens Google de snelste ooit op een smartphone, dus dat hebben we even getest. Hij lijkt inderdaad sneller dan de scanner op de Pixel-toestellen van vorig jaar, maar of hij sneller is dan een OnePlus 5 of iPhone 8, durven we te betwijfelen. Een review zal moeten uitwijzen hoe dat precies zit. Toch is hij eenvoudigweg heel snel, zoals die op de meeste smartphones in de hogere prijsklassen.

Tot zover de overeenkomsten. Waar de Pixel XL eigenlijk simpelweg een grotere versie van de Pixel was, ligt dat nu anders. De kleinere Pixel 2 heeft bijvoorbeeld een redelijk standaardformaat bezels en daarmee ongeveer dezelfde relatieve schermgrootte als de Pixel van vorig jaar. De Pixel 2 XL heeft echter in verhouding tot de totale oppervlakte wat kleinere randen boven en onder het scherm; een beetje zoals de Galaxy S8 en de LG V30. Wel is het een beetje vreemd dat de bezels aan de zijkanten van het scherm erg groot zijn. Dat valt meteen op als je het toestel in handen hebt en dat had wat ons betreft wel iets beperkter gemogen.

Ondanks het 0,5" grotere scherm, is de Pixel 2 XL maar 3mm langer dan de versie van vorig jaar en dat is wel weer fijn. De Pixel 2 XL heeft overigens een langwerpige schermverhouding van 18:9, zodat hij niet al te breed wordt. Nog een verschil tussen de twee Pixel 2-telefoons is dat de Pixel 2 een plat scherm heeft, terwijl het scherm van de Pixel 2 XL iets gebogen is. De kromming is subtiel en niet zo opvallend als op een Galaxy S8.

Het viel ons verder op dat de toestellen erg licht aanvoelen, al zijn ze niet lichter dan de eerste twee Pixel-telefoons. Bij de kleinere Pixel 2 zou je in eerste instantie de associatie kunnen hebben van een goedkoop toestel, omdat deze erg licht is, een plat scherm heeft en grotere bezels dan veel high-end toestellen van 2017. We hebben de toestellen proberen te buigen en ze geven niet veel mee, dus wat stevigheid betreft lijkt het goed te zitten. De algehele bouwkwaliteit lijkt ook in orde. De knoppen zitten stevig in de behuizing en zijn niet te licht in te drukken. Alles sluit mooi aan en ziet er gelikt uit. Het opvallendste aan het ontwerp van de blauwe Pixel 2 en de zwart-witte Pixel 2 XL is dat de powerknoppen opvallende kleurtjes hebben. Of je dat mooi vindt, is een kwestie van smaak, maar het is weer eens iets anders.

Iets wat ook opvalt, maar dan door zijn afwezigheid, is de 3,5mm-poort, terwijl Google er vorig jaar nog een punt van maakte dat zijn toestellen deze poort wel hadden. Het bedrijf zal er zijn redenen voor hebben, maar heeft die niet specifiek genoemd. Met bezels van dit formaat zou er makkelijk plek in de behuizing moeten zijn, maar wij zijn niet de ontwerpers van deze telefoons. Met de bijgeleverde adapter kun je wel je eigen hoofdtelefoon aansluiten via usb-c, maar een 3,5mm-poort blijft praktischer.

Google heeft een deel van de smartphonetak van HTC overgenomen en dat is terug te zien in enkele functies, zoals de knijpfunctie. Deze werkt ongeveer hetzelfde als bij de HTC U11. Normaal gesproken kun je knijpen in het toestel om Google Assistent te starten, maar je kunt met een kneep ook je telefoon op stil zetten als hij overgaat. Ook Motion Photos lijkt zo uit het portfolio van HTC te komen. De functie zorgt ervoor dat de telefoon een paar seconden video opneemt rond elke foto, zodat je een beeld hebt van wat er toen gebeurde. De Taiwanese fabrikant noemde dat Zoe en integreerde het in 2013 in de One M7-smartphone; Apple kopieerde het een paar jaar later als Live Photos.

Een enkele, maar fijne camera

Er is geen verschil in functies tussen de Pixel 2 en de 2 XL en aan de binnenkant is alleen de accucapaciteit logischerwijs verschillend. Beide hebben een enkele camera en dat hadden we graag anders gezien bij toestellen in deze prijscategorie. Een dubbele camera voegt immers ontegenzeggelijk iets toe als je voor een een grotere beeldhoek kunt kiezen of kunt inzoomen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.

We hebben wat plaatjes kunnen schieten met de telefoons en die vielen ons niet tegen. Natuurlijk kunnen we de precieze kwaliteit na een paar foto's en zonder vergelijkingsmateriaal op een evenement lastig schatten, maar de foto's hebben een correcte kleurweergave en zijn scherp. We kunnen dan ook niet wachten tot we hem kunnen vergelijken met andere high-end toestellen van 2017.

De camera van de Pixel 2 is razend snel en we hebben hem niet kunnen betrappen op sluitervertraging. Ook het scherpstellen met behulp van laser en dualpixelfasedetectie werkt erg vlot. De camera heeft in tegenstelling tot de Pixels van vorig jaar optische beeldstabilisatie en Google zegt deze bij video's te combineren met de elektronische beeldstabilisatie, die erg goed werkte in de eerste Pixel-smartphones. We namen bewust trillend een video op en daarbij leek de stabilisatie op het eerste gezicht goed te werken.

Google heeft nu net als veel concurrenten ook een portretmodus en dat is enigszins opvallend, want normaal gesproken gebruikt zo'n modus de diepte-informatie van een dubbelecameraopstelling om de achtergrond te vervagen en het onderwerp scherp weer te geven. Ondanks de enkele camera deden de resultaten naar ons idee niet onder voor de portretten die andere toestellen maken, maar we moeten dit natuurlijk nog uitgebreider testen. Doordat Google maar één camera nodig heeft voor de portretten, kan de frontcamera het ook. Hieronder zie je een voorbeeld van de modus met de camera achterop, met dank aan onze cameraman Mark, die gewillig poseerde.

Softwaretoevoegingen

Google is natuurlijk van oudsher van de software en op dat vlak zijn er ook wat nieuwe dingen te melden. Zo is de zoekbalk nu niet meer boven in het thuisscherm te vinden, maar helemaal onderin. Daarmee is hij prominenter aanwezig en of dat fijn is, hangt af van je eigen voorkeur en vooral van hoe vaak je hem gebruikt. Als je iets intikt, krijg je direct relevante websites, apps en contacten te zien. Bovenaan is een functie te vinden die contextgevoelige informatie weergeeft. Voorlopig staan daar alleen kalenderitems of de datum, maar Google wil daar later bijvoorbeeld verkeersinfo aan toevoegen. De functie heet At A Glance.

Google Lens is ook nieuw en lijkt erg op Bixby van Samsung. De camera kan tekst, objecten en bezienswaardigheden herkennen. Je kunt vervolgens allerlei informatie over iets opzoeken. Op het evenement waren maar een beperkt aantal dingen die te herkennen zijn, maar in theorie heeft Google de data en kennis in huis om dit goed te laten werken.

Ook is er een functie toegevoegd aan het always-onscherm. Als je muziek op hebt staan, herkent de telefoon net als Shazam het nummer en wordt het weergegeven op het always-onscherm. Als je vervolgens op het nummer tikt, ga je naar Google Assistent en kun je meer informatie over de muziek krijgen. De camera heeft daarnaast ondersteuning voor stickers. Die kun je niet alleen statisch op een plek zetten, maar die kunnen ook reageren op de omgeving en op elkaar. Het is op het oog natuurlijk vooral een party trick en geen nuttige functie die je dagelijks zult gebruiken. De Pixel 2-telefoons draaien als vanzelfsprekend Android 8.0 Oreo.

Tot slot

De Pixel 2-telefoons behoren tot de duurste categorie smartphones, al zijn er inmiddels nog duurdere toestellen, zoals de iPhone X en Galaxy Note 8. Je mag dan ook veel verwachten van deze toestellen. Maken ze dat waar? In elk geval niet op elk gebied. De dubbele camera missen we en veel concurrenten bieden ook ondersteuning voor draadloos laden, waar de Pixel 2-toestellen dat moeten missen. De onderscheidende functies van de Google-telefoons zitten allemaal in software: Lens, onbeperkte opslag van foto's en ar-stickers in de camera. De kans bestaat dat die snel op andere Android-telefoons beschikbaar komen.

Wat ze wel bieden voor al dat geld zijn, als we op onze eerste indruk moeten afgaan, bijzonder goede prestaties op het gebied van snelheid en bijvoorbeeld de camera. Ook krijg je een schone en functionele Android-ervaring met snelle updates, een mooi oledscherm en een prima behuizing.

De Pixel 2-telefoons zijn op het oog vooral heel betrouwbare smartphones waarover goed is nagedacht, die misschien niet ontzettend opvallen door de meest innoverende functies, maar die wel goed presteren op het gebied waarop Google goed is: sterke software.