Elk jaar komt er rond deze tijd een nieuwe versie van Android uit, al was het vorig jaar en dit jaar iets vroeger dan normaal. We lieten eerder al zien wat er nieuw was in de ontwikkelaarspreview en inmiddels hebben we een tijdje kunnen spelen met de definitieve versie. Hij is genoemd naar het welbekende Oreo-koekje en de knuffelandroïde is dit keer omgedoopt tot superheld, wellicht naar aanleiding van de nieuwe functie Rescue Party.

Toch is dat niet de belangrijkste nieuwe feature. Android Oreo handelt vooral over handigheidjes, veiligheid en in iets mindere mate over optimalisaties en visuele vernieuwingen. Er wordt voortgeborduurd op manieren om de accuduur te verlengen, de meldingen zijn net als vorig jaar weer aangepast, er is nog meer controle voor de gebruiker en Google heeft de basis gelegd voor meer en snellere updates van fabrikanten, in potentie. Het nieuwe AutoFill-framework is een handigheidshoogtepunt en op het gebied van beveiliging is Google Play Protect geïntroduceerd, wat ook beschikbaar komt voor andere Android-versies.

Al met al zijn het vooral veel kleine wijzigingen en een paar grote. We behandelen ze een voor een op de volgende pagina's.