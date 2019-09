Apple Music voor Android krijgt ondersteuning voor Chromecast

De Android-versie van Apple Music heeft ondersteuning gekregen voor het gebruik van de Google Chromecast. Dat betekent dat gebruikers de muziekdienst nu rechtstreeks kunnen gebruiken om muziek af te spelen op bijvoorbeeld een tv of speakers.

De functionaliteit werkt zoals gebruikelijk, blijkt uit een beschrijving van Apple en de korte update-informatie van de muziek-app in de Play Store. Zodra de te gebruiken telefoon of tablet en een compatibel Chromecast-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden, is in de Apple Music-app het Chromecast-icoontje te vinden. Door daarop te drukken kan de gewenste Chromecast worden gekozen waarop de muziek dient te worden afgespeeld.

De nieuwe functionaliteit, die eerder al beschikbaar was in de bètaversie van Apple Music, zou niet alleen moeten werken met apparaten waarop een Chromecast-dongle is aangesloten, maar ook op Google Home- en Assistant-apparaten.

Naast deze toevoeging heeft de muziekdienst nu ook een donkere modus en real-time songteksten. Verder krijgen gebruikers toegang tot wereldwijde live-radiostations.