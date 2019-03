Kruidvat breidt zijn Xiaomi-productassortiment in Nederland uit

Kruidvat heeft zijn aanbod aan Xiaomi-producten in Nederland flink uitgebreid met onder andere bluetoothspeakers en headsets. De uitbreiding komt anderhalve week voor Xiaomi's officiële toetreding tot de markt in de Benelux.

In totaal biedt Kruidvat op het moment van schrijven 27 Xiaomi-producten aan. Het gaat vooral om bluetoothspeakers, headsets en wearables als de Mi Band 2 en 3, en Amazfit-smartwatches. De enige smartphone in de schappen is tot nu toe de Xiaomi Redmi 6A. Kruidvat verkocht dat toestel vorig jaar ook al, maar volgens de winkelketen ging het toen om een tijdelijke actie. Niet bekend is of er meer Xiaomi-smartphones in het assortiment van Kruidvat volgen.

Dat de Xiaomi-producten in de Benelux beter verkrijgbaar worden, is geen verrassing. Vorige week maakte het Chinese bedrijf bekend op donderdag 28 maart in Amsterdam een evenement rond zijn officiële komst naar de Benelux te houden. Xiaomi noemde daarbij de mogelijkheid om onder andere de Mi 9-smartphone, de Mi Laptop Air en de Mi Laserprojector te aanschouwen, ten teken dat deze in de Benelux beschikbaar komen.

Webwinkels in de Benelux boden al enkele smartphones en wearables van het bedrijf aan, maar na de officiële marktintroductie is de verwachting dat het aanbod van het bedrijf flink toeneemt, onder andere via Xiaomi's eigen webwinkel.