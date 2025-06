Moederbordfabrikant publiceert specificaties AMD Ryzen Embedded 5000-serie

De vermoedelijke specificaties van AMD's onaangekondigde Ryzen Embedded 5000-serie zijn verschenen. Een Taiwanese fabrikant heeft een moederbord voor die chips aangekondigd. De Ryzen Embedded-serie krijgt deze generatie processors met maximaal twaalf Zen 3-cores.

De Taiwanese fabrikant Advantech publiceert de informatie over de Ryzen Embedded 5000-serie in combinatie met een X570-moederbord dat bedoeld is voor die cpu's. De fabrikant noemt vier verschillende Ryzen Embedded 5000-processors, die door AMD zelf nog niet officieel zijn aangekondigd. In een persbericht bevestigt het Taiwanese bedrijf dat de Ryzen Embedded 5000-serie is gebaseerd op de Zen 3-architectuur. De fabrikant noemt daarbij ipc-verbeteringen van negentien procent, vermoedelijk ten opzichte van de huidige Ryzen Embedded V2000-serie op basis van Zen 2.

AMD komt volgens de informatie van Advantech onder meer met een Ryzen Embedded 5950E. Dat wordt het hoogst gepositioneerde model in de line-up. Die chip krijgt twaalf Zen 3-cores met een maximale kloksnelheid van 3,4GHz, 64MB L3-cache en een tdp van 105W. Daaronder gepositioneerd wordt een 5900E met tien cores en snelheden tot 3,7GHz, eveneens met een 105W-tdp. De 5800E en 5600E krijgen respectievelijk acht en zes cores, met tdp's van 100W en 65W en ieder 32MB L3-cache.

Het moederbord van Advantech heeft verder een AM4-socket en X570-chipset en ondersteunt daarmee ook de 'gewone' Ryzen 5000-desktopprocessors van AMD, zoals de Ryzen 9 5950X met zestien cores. Het bord beschikt daarnaast twee 2,5Gbit/s-ethernetaansluitingen en twee aansluitingen voor gigabitethernet. Het moederbord heeft ook acht USB 3.2 Gen 2-aansluitingen, vier USB 3.0-connectors en drie USB 2.0-poorten. Remote access is ook mogelijk via Advantech DeviceOn.

AMD heeft al een enige tijd geen nieuwe Ryzen Embedded-processors uitgebracht. De huidige Ryzen Embedded V2000-serie stamt uit 2020 en is nog gebaseerd op de Zen 2-architectuur. Deze Ryzen Embedded-chips zijn, zoals de naam doet vermoeden, bedoeld voor embedded systemen, zoals thin clients, mini-pc's en systemen voor edge computing, zoals iot-apparaten. De processors zijn dan ook vooral bedoeld voor voorgebouwde apparaten en oem's.