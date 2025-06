Samsung voorziet opvolger van Galaxy A22 5G van Snapdragon-soc

Samsung gaat de opvolger van de Galaxy A22 5G voorzien van een Qualcomm Snapdragon-soc, in plaats van een MediaTek Dimensity-soc. Samsung zette de A23 5G maandag op de eigen site, na weken van geruchten over de komende telefoon.

De specs op de site van Samsung vermelden alleen een octacore-soc, maar Samsung-fansite SamMobile weet dat het gaat om een Snapdragon 695 van Qualcomm. De A22 5G heeft een MediaTek Dimensity 700. De Snapdragon 695 heeft van Arm Cortex A78-kernen op 2,2GHz, terwijl de prestaties op processorgebied bij de Dimensity 700 moeten komen van Cortex A76-kernen. Ook andere soc-elementen als gpu en modem verschillen.

Ten opzichte van de voorganger is de A23 5G iets minder lang en zwaar, maar wel iets breder. Ook is er een macrocamera bijgekomen op de achterkant en zitten er nu drie camera's onder elkaar, in plaats van dat de camera's in een vierkant zitten.

De A22 5G kwam vorig jaar in de zomer uit voor 229 euro. Het is onbekend of, wanneer en tegen welke prijs de A23 5G zal uitkomen. Er was een gerucht dat de prijs rond de 300 euro zou komen te liggen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat de telefoon dan concurreert met andere modellen uit de Galaxy A-lijn en het gat met de A13, die rond de 155 euro kost, dan groot zou zijn.