Smartphonemakers hebben anno 2019 een nieuwe horde; gebruikers vinden telefoons een beetje saai geworden. Daarom zijn er fabrikanten, en dat vinden we fijn, die de aandacht willen trekken met telefoons die nét een beetje anders zijn.

Iedereen lijkt zijn beste beentje voor te hebben gezet en dat maakt van smartphones af en toe net een rariteitenkabinet. Wil je een dure telefoon met vouwbaar display? Samsung, Huawei en Royole hebben die, en ook Motorola doet er binnenkort aan mee. Heb je met gamen op je smartphone net wat meer voeling? Dan zijn er modellen van Xiaomi, Asus en Red Magic met aangepaste ontwerpen en extra koeling.

Een tweede scherm is ook een leuk idee om mee te spelen. Zo kun je de last van je dagelijks gebruik over verschillende displays delen. LG heeft de G8x ThinQ met hoesje voorzien van extra beeld. En nu heeft Nubia de Z20 met scherm aan voor- en achterkant met ons gedeeld.

We hebben bij smartphones gezien: gimmicks komen en gaan. Want 3d-schermen als op de HTC Evo 3D, wie denkt daar nu nog aan? Fabrikanten laten concepten soms ook varen zonder scrupules, want uiteindelijk stopte LG na de geflopte G5 met zijn uitbreidingsmodules.

Maar sommige gimmicks komen wel terug. De camera met ultragroothoeklens van de G5 kwam misschien niet vlug, maar anno 2019 is het wel een feit; een telefoon zonder ultragroothoek is een zeldzaamheid. En HTC's 3d-scherm was geen lang leven beschoren, maar stereoluidsprekers als op de One M7 zijn nu op veel telefoons te horen.

De Z20 heeft dus een scherm aan de voor- en achterzijde. Maar ben je daarmee als gebruiker te benijden? Om te zien of het een gimmick is of meer dan dat, grepen we deze telefoon en gingen er een tijdje mee op pad.