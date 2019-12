HMD presenteert 53 euro kostende Nokia C1-smartphone voor Afrikaanse markt

HMD Global heeft zijn eerste smartphone in de C-serie aangekondigd. De C1 draait op Android Go op basis van Android 9 Pie en heeft een prijskaartje van 5999 Koreaanse shilling, omgerekend momenteel ongeveer 53 euro.

De Nokia C1 lijkt op de al eerder gepresenteerde Nokia 1 Plus en heeft een scherm van 12,3x6,2cm met een diagonaal van 5,45" en een resolutie van 960x480 pixels. De telefoon draait op een niet nader genoemde quadcore-proccessor met een kloksnelheid van 1,3GHz, bijgestaan door een werkgeheugen ter grootte van 1GB en een uitbreidbare opslag van 16GB.

Het toestel heeft een enkele 5-megapixelcamera aan de achterkant en een enkele 5-megapixelcamera aan de voorkant. De 2500mAh-accu van de C1 is op te laden via de micro-usb-poort aan de onderkant. De telefoon moet het doen zonder 4g, maar heeft wel 3g aan boord. De telefoon meet 14,7x7,1cm en is 8,7mm dik. HMD heeft de telefoon tot nu toe alleen aangekondigd voor de Keniaanse markt, maar een HMD-topman zegt dat hij ook bedoeld is voor andere landen in Afrika en Azië. Welke dat zijn, is onbekend.

Het is voor het eerst dat HMD een Android-smartphone presenteert in de C-serie. In China presenteerde het bedrijf al wel eerder smartphones in de X-serie. Er is niets bekend over een Europese release van de goedkope smartphone.