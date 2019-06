Analist: Apples 16"-MacBook met resolutie van 3072x1920 pixels komt in september

Volgens analistenbureau IHS Markit brengt Apple in september een 16"-MacBook Pro uit met een resolutie van 3072x1920 pixels. Het scherm zou net als bij de huidige modellen een lcd zijn. Andere details over de nieuwe MacBook zijn nog niet bekend.

IHS Markit beschrijft de komst van de 16"-MacBook Pro in een rapport waar Forbes over publiceert. Het analistenbureau heeft bronnen in de beeldschermenindustrie en zou daarom weet hebben van de komst van de nieuwe MacBook. LG Display zou de maker zijn van het 16"-paneel en de fabrikant zou verwachten dat er maandelijks 250.000 panelen geleverd moeten worden. Volgens het analistenbureau komen er in september ook nieuwe versies van de MacBook 13,3" en de MacBook Air. Daarover zijn geen verder details bekend.

De grootste MacBook Pro's van dit moment hebben een 15,4"-scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels, goed voor een pixeldichtheid van 220 pixels per inch. Het nieuwe model krijgt een iets hogere resolutie van 3072x1920 pixels; mogelijk om de pixeldichtheid gelijk te houden aan de bestaande modellen. Als de nieuwe laptop ook een pixeldichtheid van 220 ppi heeft, zou het om een scherm van ongeveer 16,4" gaan. In het geval van een 16"-scherm is de pixeldichtheid 226 ppi.

Er gaan al langer geruchten over de komst van een 16"-MacBook Pro. Begin dit jaar zei analist Ming-Chi Kuo dat Apple dit jaar met een MacBook Pro-variant komt die een schermformaat heeft tussen 16" en 16,5". De laptop zou ook een nieuw ontwerp hebben. In datzelfde bericht voorspelde Kuo de komst van een 31"-monitor met 6k-resolutie. Dat scherm heeft Apple begin juni geïntroduceerd samen met de nieuwe Mac Pro.