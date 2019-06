Komst nieuwe Apple MacBooks blijkt uit registratie van modellen

Apple werkt nog aan nieuwe MacBook-modellen voor een release vermoedelijk dit najaar. De fabrikant heeft de laptops aangemeld in een Euraziatische database, bedoeld voor import in diverse landen.

Er zijn zeven verschillende typenummers, blijkt uit de registratie. Dergelijke registraties verklapten al eerder de komst van nieuwe hardware. Zo verschenen daar vorige maand al elf modellen van nieuwe iPhones in, terwijl ook de nieuwe iPod touch erin staat.

Dat aantal van zeven kan verwijzen producten met verschillende antennes, maar niet naar versies met verschillende processorconfiguraties; daaraan geeft Apple tot nu toe altijd hetzelfde typenummer. Apple gaf eerder dit jaar zijn MacBook Pro al een update, waardoor het voor de hand ligt dat het gaat om MacBooks of MacBook Airs. De al gepresenteerde Mac Pro staat nog niet in de database, maar het is onwaarschijnlijk dat een van deze typenummers naar de nieuwe desktop verwijst, omdat deze registratie spreekt van 'draagbare computers'.

Vorig jaar hield de fabrikant eind oktober een evenement om zijn nieuwe MacBook Air en Mac Mini te presenteren. Het is onbekend of dat dit jaar weer zal gebeuren.