THQ Nordic bemachtigt rechten Outcast-franchise

THQ Nordic heeft de rechten van de Outcast-franchise gekocht. Deze waren voorheen in het bezit van de drie bedenkers van Outcast: Franck Sauer, Yves Grolet en Yann Robert. De studio heeft nog geen concrete plannen voor de franchise bekendgemaakt.

In een kort bericht maakte THQ Nordic de aanschaf van Outcast bekend. De overdracht van de rechten wordt afgehandeld door THQ Nordics locatie in het Zweedse Karlstad. De hoofdlocatie in Wenen gaat zich bezighouden met 'de evaluatie van vervolgen en nieuwe content'. Tot nu toe is het nog niet duidelijk wat THQ Nordic van plan is met de Outcast-franchise.

THQ Nordic is sinds vorig jaar bezig met het aanschaffen van diverse franchises, zoals Kingdoms of Amalur en Carmageddon. Daarnaast heeft het ook de uitgever van de Saints Row-franchise gekocht, het Duitse Koch Media.

De originele Outcast is ontwikkeld door Appeal, een Belgische studio, en kwam uit in 1999 voor Windows. Er was een vervolg in de maak, genaamd Outcast II: The Lost Paradise, maar deze is nooit uitgekomen doordat Appeal failliet ging in augustus 2002.

De studio keerde elf jaar later terug onder dezelfde naam en kocht de Outcast-rechten van Atari's Franse divisie. Appeal heeft sindsdien geen vervolg gemaakt, maar wel een Outcast-remaster in die in 2014 uitkwam voor Windows. In 2017 verscheen een remake, Outcast: Second Contact, voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.