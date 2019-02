Microsoft brengt AccountGuard uit in Nederland voor internetbeveiliging politici

Microsoft maakt AccountGuard vanaf woensdag ook beschikbaar in Nederland voor politici en politieke partijen. België behoort niet tot de landen waar de beveiligingsdienst uitkomt. De dienst voor Office 365-gebruikers geeft advies en waarschuwt voor internetdreigingen.

AccountGuard was al beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en daar komen nu twaalf Europese landen bij, waaronder Nederland. Als aanleiding voor het breder beschikbaar maken van de dienst wijst Microsoft op de miljoenen Europeanen die in komende lokale verkiezingen of voor de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement hun stem zullen uitbrengen. Microsoft stelt dat het belangrijk is het democratisch proces zo goed mogelijk te beveiligen tegen onder meer hackpogingen en desinformatiecampagnes en dat AccountGuard daarbij kan helpen.

Het AccountGuard-initiatief is een uitbreiding van het eerder aangekondigde Defending Democracy-programma, waarmee Microsoft onder meer politieke partijen wil beschermen tegen internetaanvallen. De dienst is gratis voor Office 365-gebruikers en bestaat onder meer uit het geven van notificaties van internetbedreigingen. Als een bedreiging wordt gedetecteerd, zegt Microsoft dat het met de organisaties samenwerkt om hen te waarschuwen en te helpen de systemen te beveiligen.

Verder zal als onderdeel van het AccountGuard-initiatief advies worden aangeboden over hoe de netwerken en e-mailsystemen veiliger gemaakt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het toepassen van meerfactorauthenticatie, het installeren van de laatste beveiligingsupdates en het zodanig opzetten van systemen zodat alleen de mensen die bepaalde data nodig hebben deze kunnen inzien. Verder is het mogelijk workshops op het gebied van internetveiligheid te volgen.

De dienst is momenteel beschikbaar voor de verkiesbare politieke kandidaten op landelijk en lokaal niveau, maar ook voor hun personeel, politieke partijen en campagnekantoren. Microsoft zegt dat het de dienst in de toekomst ook beschikbaar wil maken voor accounts van overheden, zoals de officiële accounts van het Europees Parlement. AccountGuard is ook te gebruiken door denktanks, non-profitorganisaties en non-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op het gebied van democratie en de integriteit van verkiezingen.