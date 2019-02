Sony brengt 55"-versie van XG95-4k-lcd-tv in maart uit voor 1900 euro

Sony heeft de prijzen bekendgemaakt van de XG95-televisies. Deze high-end 4k-lcd-tv's met fald komen uit in verschillende beeldformaten die beginnen vanaf 55". Deze kleinste versie krijgt een adviesprijs van 1900 euro. De verkoop begint halverwege maart.

De XG95-serie bestaat uit vier modellen met oplopende beelddiagonalen: 55", 65", 75 en 85". De kleinste krijgt een prijs van 1900 euro, terwijl de 65"-versie 2600 euro gaat kosten en de 75"-versie een adviesprijs van 4500 euro krijgt. Sony zegt dat het op een later moment de adviesprijs van de 85"-versie zal bekendmaken.

Deze tv's uit de XG95-serie hebben een allemaal een 4k-resolutie en beschikken over de Picture Processor X1 Ultimate-soc. Verder hebben de televisies de beschikking over het zogeheten X-Motion Clarity, waarbij black frame insertion wordt toegepast op basis van zones wordt toegepast. Dat moet de bewegingsonscherpte bij bewegende beelden verminderen.

Wat betreft hdr-ondersteuning worden de belangrijkste standaarden ondersteund, te weten hdr10, hlg en Dolby Vision. Voor een goede hdr-weergave beschikken de tv's over fald , al is niet duidelijk hoeveel dimbare zones er aanwezig zijn. Sony maakt geen melding van de maximale helderheid van de tv's. Ook Imax Enhanced wordt ondersteund, evenals de Netflix Calibrated Mode.

Om de kijkhoeken te verbeteren zijn alleen het 75"- en het 85"-exemplaar voorzien van X-Motion Clarity; volgens de fabrikant wordt daarmee de kleurverandering tegengegaan als er vanaf een bepaalde hoek naar de televisie wordt gekeken. Verder is Chromecast ingebouwd en de tv's beschikken over Google Assistent.

De XG95-televisies ondersteunen Dolby Atmos en volgens Sony hebben ze Acoustic Multi-Audio. Daarbij zijn de tweeters in feite in de schermranden naast het scherm geïntegreerd, wat volgens de fabrikant ervoor zorgt dat het geluid rechtstreeks uit het scherm lijkt te komen en de positie van de geluidsbron nauwkeurig wordt gereproduceerd. Dit behelst echter geen systeem zoals de oledtelevisies van Sony, waarbij het paneel in trilling wordt gebracht om geluid te produceren dat daadwerkelijk uit het scherm komt.

Alle tv's uit de XG95-serie komen ergens halverwege maart beschikbaar in de Benelux. Zoals gebruikelijk draaien de Sony-tv's op Android TV, waarbij het om versie 8 Oreo gaat.