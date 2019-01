Sony brengt Android 8 Oreo-update uit voor tv's uit 2018, 2017 en deel van 2016

De Android 8 Oreo-update voor diverse smart-tv's van Sony wordt vanaf woensdag uitgebracht in Europa. Alleen tv's die op Android TV draaien en in 2018, 2017 of in de tweede helft van 2016 zijn uitgebracht krijgen de update.

Sony meldt dat het de update voor Android 8 Oreo in fasen uitbrengt, waardoor de nieuwe versie van Android TV wellicht niet direct voor iedereen beschikbaar is. De update zou in de komende weken voor iedereen automatisch moeten zijn binnengehaald via de tv, al kan de update ook via usb worden doorgevoerd.

De update zorgt ervoor dat Sony-tv's die op Android TV draaien voorzien worden van een nieuw homescherm waarbij elke dienst of app zijn eigen kanaal kan krijgen. Verder kunnen gebruikers apps verbergen en is de verticale volgorde van de verschillende kanalen aan te passen. Sony meldt dat de update ook een oplossing biedt voor de beeldruis bij het weergeven Dolby Vision-content van Netflix. Ook wordt nu de VP9 Profile 2-codec ondersteund, zodat YouTube-video's nu ook met hdr worden weergegeven.

De fabrikant brengt de update voor Android 8 Oreo uit voor de tv's die uitkwamen in 2018, 2017 en de tweede helft van 2016. Televisies die bijvoorbeeld in het begin van 2016 of in 2015 op de markt kwamen, lijken buiten de boot te vallen. Sony meldt niets over de vraag of gebruikers van deze oudere tv's definitief achter het net vissen.