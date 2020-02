Signify dicht beveiligingslek in Philips Hue Bridge 2.0

Signify heeft een firmware-update vrijgegeven voor de Bridge 2.0 van Philips Hue-verlichting. Een onderzoeksbedrijf schetst een scenario hoe een netwerk binnen te dringen was via de kwetsbaarheid.

Firmwareversie 1935144040 voor de Philips Hue Bridge 2.0 is vorige maand al verstrekt zonder verdere toelichting, maar beveiligingsbedrijf Check Point meldt nu dat met de release in ieder geval een kwetsbaarheid verholpen is.

Check Point demonstreert met een proof-of-concept hoe het lek te misbruiken is. Een aanvaller kan de bediening van een Hue-lamp overnemen om de gebruiker te laten denken dat een reset nodig is. Na het verwijderen van de lamp uit de app en het opnieuw toevoegen ervan, kan de aanvaller via de lamp met bijgewerkte firmware een heap-based buffer overflow-aanval via het ZigBee-protocol uitvoeren op de Philips Hue Bridge 2.0.

Dankzij de kwetsbaarheid is het mogelijk met deze aanval malware op de bridge te installeren. Dit kan de aanvaller in staat stellen verdere eventuele kwetsbaarheden binnen een netwerk te misbruiken om toegang te verkrijgen. Check Point noemt als voorbeeld, reeds gedichte, EternalBlue-lek in Windows.

Check Point meldde zijn bevindingen in november vorig jaar aan Signify. De kwetsbaarheid heeft het id CVE-2020-6007 gekregen.